Hude /Gllamnik Ein ehrgeiziges Projekt, das mit Hilfe von Spendengeldern aus Hude in einer der ärmsten Regionen des Kosovo umgesetzt wird, nimmt Gestalt an. Der Rohbau eines neuen Schulgebäudes im Ort Gllamnik in der Region Llab steht. In dem kleinen Gebäude mit einer Grundfläche von rund 113 Quadratmetern, das neben der dortigen Schule errichtet wird, sollen schon bald drei Gruppen betreut werden können. Es sind behinderte Jungen und Mädchen aus der gesamten Region Llab, die bislang kaum eine Chance hatten auf Teilhabe an Schule und Bildung und meistens Zuhause blieben.

Die allgemeinbildende Schule in Gllamnik, die insgesamt rund 800 Kinder unterrichtet, ist die einzige in der ganzen Region, die auch behinderte Jungen und Mädchen aufnimmt. Das hat sich herumgesprochen. Mittlerweile werden circa 80 Kinder mit Handicap in Gllamnik betreut.

Der Huder Verein Kinderaugen unterstützt die Schule schon seit einiger Zeit und hat unter anderem einen behindertengerechten Spielplatz mit Spendengeldern und unter großer Mithilfe der dortigen Bevölkerung gebaut. Da die Schule mittlerweile aus allen Nähten platzt, für bauliche Erweiterungen aber kein Geld da ist, kam die Idee, mit Hilfe des Vereins Kinderaugen das Problem zu lösen.

Hilfe zur Selbsthilfe

Die Idee: Der Verein Kinderaugen bringt aus Spenden die finanziellen Mittel auf für die Baumaterialien, die Menschen aus der Region helfen freiwillig beim Bau. Wie auch schon beim Bau des Spielplatzes. Und die Idee ist aufgegangen, wie der Huder Afrim Zugoli und der Bremer Bejtush Fazliu berichten. „Wir sind überglücklich“, sagen die beiden. Zugoli und Fazliu haben ihre familiären Wurzeln in der Region Llab und sind als Flüchtlinge einst nach Deutschland gekommen. Sie möchten den Menschen in ihrer alten Heimat helfen und Hilfe zur Selbsthilfe anstoßen.

Zugoli und Fazliu haben sich in der Phase des Baubeginns abgewechselt und einige Wochen ihres Urlaubs geopfert, um vor Ort die Kontakte zu knüpfen und die Beschaffung der Baumaterialien zu organisieren. „Die Materialien haben wir in der Regel 20 Prozent günstiger bekommen“, freut sich Afrim Zugoli über das Entgegenkommen der örtlichen Firmen im Kreis Llab. Diese wollten durchweg das Projekt unterstützen und verzichteten auf ihren Gewinn, so Zugoli.Und auch die Suche nach freiwilligen Bauhandwerkern war mehr als erfolgreich.

Viele nehmen extra Urlaub, um als Männer vom Fach, wie Maurer oder Elektriker, beim Bau des Gebäudes mitzuhelfen. Oft meldeten sich sogar viel mehr Helfer als benötigt, berichtet Afrim Zugoli. Die Hilfsbereitschaft sei groß. Auch von Menschen, die selber nichts hätten. Zugoli erzählt von einem Bauarbeiter, der sich nicht davon abbringen ließ, in seiner Firma sogar unbezahlten Urlaub zu nehmen und mit anzupacken, obwohl er zuhause fünf Kinder zu versorgen hatte. Für einen Tag kam der Mann, dann gelang es, ihn zu überreden, doch wieder seiner bezahlten Arbeit nachzugehen.

Viele packen mit an

„Die Leute kommen aus allen Ecken des Landkreises, um zu helfen“, freuen sich Zugoli und Fazliu. Per Mundpropaganda hat sich schnell herumgesprochen, was der Huder Verein in Gllamnik vorhat. Die Gemeinde selbst habe kein Geld, begrüße aber das Vorhaben. Der Bürgermeister danke allen Beteiligten, so Zugoli. Die Gemeinde organisiere den Bustransport für die behinderten Kinder. Das Schulministerium sorge für das Inventar im Gebäude. Eine zusätzliche Lehrkraft soll eingestellt werden. Auch der Schulleiter Ajet Ajeti und sein Sekretär und Finanzchef Zegjir Berisha seien glücklich über die Hilfe aus Deutschland und unterstützten, wo sie könnten. Zweimal fünfzehn und einmal zehn Kinder sollen in drei Gruppen Platz finden. Jeweils für drei Stunden, in zwei Schichten, können die 80 Jungen und Mädchen betreut werden. Ende Oktober soll das neue Gebäude bezogen werden, wenn weiterhin alles gut läuft.

Knappes Budget

Das zur Verfügung stehende Budget ist allerdings knapp. 12 000 Euro hat die Familie Fazliu, die in Bremen Gebäudereinigungsfirmen betreibt, zweckgebunden gespendet. Weitere 3000 Euro kommen aus dem Spendentopf des Vereins Kinderaugen. Auch der Spendenerlös des diesjährigen Bikertreffs, den Axel und Uta Schwirtz von der Flores-Apotheke für den guten Zweck organisierten, soll diesmal zweckgebunden an das Kosovo-Projekt von Kinderaugen gehen, wie Vorsitzender Franz-Herbert Bunjor berichtet.

Ursprünglich war kalkuliert worden, dass man mit 20 000 Euro insgesamt hinkommt. Es wird wohl noch etwas mehr benötigt, wie Afrim Zugoli berichtet. Er überlegt schon, ob man den Außenputz erst einmal zurückstellt.

Innen soll aber alles fertig werden. Zurzeit werde versucht, Sachspenden auch hier in Deutschland zu beschaffen, so Kinderaugen-Vorsitzender Franz-Herbert Bunjor. Es geht um Linoleum-Bodenbelag, Fliesen, Armaturen und vor allen Dingen Deckenlampen. Ein Transporter stehe zur Verfügung, um die Sachen ehrenamtlich nach Gllamnik zu bringen. Auch weitere Geldspenden sind natürlich immer willkommen. Weitere Infos gibt es beim 2. Vorsitzenden Afrim Zugoli (Telefon 0157/35383325) sowie bei Bejtush Fazliu (Telefon 0174/3411811) als Ansprechpartner für die Sachspenden sowie Franz-Herbert Bunjor unter Telefon 04408/2151 (Geldspenden).