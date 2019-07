Hude Tak-tak-tak, tönt es aus dem Kulturhof in Hude. Die Nähmaschinen rattern unablässig. „Wenn ihr die beiden Stücke zusammengenäht habt, habt ihr am Anfang und am Ende die sogenannte Raupe“, sagt die Huderin Steffi Otten, die den Kindern bei der Ferienpassaktion zeigt, wie man einen eigenen Rock näht.

Maja, Mathilda und Lena haben ihre Schnitte griffbereit. Tags zuvor haben sie ihren Taillenumfang ausgemessen, sich einen Stoff ausgesucht und dann die Seiten ausgeschnitten. Nun muss das Ganze noch zusammengenäht werden.

Handarbeit für jeden

Abstecken: Lena befestigt einen Stern auf ihrem Rock.

„Ich nähe gerne in meiner Freizeit“, sagt die zehnjährige Lena, die eine Nähmaschine zu Weihnachten bekommen hat. „Taschen, Beutel, Schals, Mützen...“, zählt sie auf. Ihre Oma hat ihr das Nähen beigebracht und jetzt sitzt sie selber gerne vor ihrer Nähmaschine. Das Selbstgenähte verschenkt sie im Anschluss an Freunde und Verwandte. Nun arbeitet sie erstmals an einem Rock.

Genauso wie Mathilda und Maja. Mathilda hat, ähnlich wie Lena, das Nähen von ihrer Oma gelernt und hat sich auch schon an einem Kleid versucht. Die neunjährige Maja näht am liebsten mit ihrer Mutter zusammen, da sie sich super ergänzen. „Dann macht sie die schwierigen Sachen und ich die leichteren“, sagt sie. Sie arbeitet in dem Kursus an einem grau-weiß gestreiften Rock.

Richtiger Suchtfaktor

Nähen lernen in Hude: Vier Standorte Einen Kindernähkursus bietet Anke Münzner in ihrem Geschäft „Nadelzauber“ alle sechs Wochen an. Der nächste Kursus startet am 20. August mit fünf mal zwei Stunden immer dienstagnachmittags. Kurse für Erwachsene finden ebenfalls regelmäßig statt. Auf Anfrage werden auch Nähkurse für Anfänger und Fortgeschrittene für Kinder und Erwachsene im Geschäft „Bärenstarke Handarbeiten“ bei Ulrike Vosteen-Hedemann an der Parkstraße 49 angeboten. Auch in der Volkshochschule Ganderkesee-Hude gibt es Kurse, um den Umgang mit der Nähmaschine zu lernen. Die offene Nähwerkstatt im Kulturhof an der Parkstraße 106 findet außerhalb der Schulferien immer dienstags und donnerstags von 16 bis 19 Uhr statt. www.facebook.com/nadelzauber.hude www.baerenstarke-handarbeiten.de

Hilfe bekommen die drei von Steffi Otten. Sie erklärt, wie man richtig absteckt oder, dass die beiden Zuschnitte von rechts auf rechts genäht werden müssen. „Ich finde Nähen hat einen richtigen Suchtfaktor. Es schult die Motorik, weil man viele Sachen auf einmal machen muss.“ Aus Erfahrung weiß sie, dass auch viele Jungen Spaß am Nähen haben, gerade weil es so anspruchsvoll ist.

Fertig: Maja und Mathilda mit ihren fertigen Röcken.

„Wichtig ist es dabeizubleiben. Dann hat man schnell die ersten Erfolgserlebnisse, wenn man seine erste Tasche oder den Turnbeutel in den Händen hält.“ Und glücklich sind auch Maja, Mathilda und Lena, nachdem sie die letzten Nähte gemacht haben. Und ihr Ergebnis lässt sich sogar anziehen.

Der Ferienspaß Hude bietet verschiedene Näh-Workshops in den Sommerferien in der Werkstatt des Kulturhofes an. Außerhalb der Ferien gibt es eine offene Nähwerkstatt (s. Infobox).

Nähen lernen

Bietet Kurse an: Anke Münzner vom Nadelzauber

Nicht nur bei der Ferienpassaktion können Kinder das Nähen lernen. Anke Münzner bietet sei gut 1,5 Jahren Nähkurse für Jedermann in ihrem Geschäft „Nadelzauber“ an – mit Erfolg. „Ich habe 2017 eröffnet. Etwas später kamen dann die ersten Anfragen, ob ich nicht auch was für Kinder anbieten könnte“, erzählt die 38-jährige gebürtige Duisburger.

Seitdem startet alle sechs Wochen ein neuer Kursus für Anfänger und Fortgeschrittene im Kinderalte.. „Es kommen Jungen und Mädchen her. Denen zeige ich, wie man eine Nähmaschine bedient und dann lasse ich sie selbst Schlüsselanhänger oder einen Turnbeutel machen.“

Weitere Kurse werden auch im Geschäft „Bärenstarke Näharbeiten“ angeboten. Die Inhaberin Ulrike Vosteen-Hedemann bietet seit 18 Jahren Nähkurse für Jung und Alt in Hude an.