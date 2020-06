Klosterbezirk In Hude: Hier soll etwas Schönes entstehen

Hude Die alte Dorfschule und die Küsterei im Huder Klosterbezirk haben einen neuen Eigentümer. Philipp Verpoorten, Ehemann von Gutsverwalterin Greta von Witzleben, hat das Gebäudeensemble von der evangelischen Kirchengemeinde Hude erworben. Die alte Dorfschule war bis 2018 als Kreativzentrum der regioVHS genutzt worden, gemietet von der Gemeinde Hude. Die Küsterei war Wohnhaus.

Die Gemeinde Hude hatte den Nutzungsvertrag mit der Kirchengemeinde für die Räume des Kreativzentrums zum 31. Dezember 2018 gekündigt. Bürgermeister Lebedinzew betonte seinerzeit, dass die Bedingungen in dem stark sanierungsbedürftigen Gebäude eine weitere Nutzung für Volkshochschulkurse nicht zulasse. Die Gemeinde hatte Alternativen gefunden.

Es gab Diskussionen über die Weiterführung des Vertrags. Als daraus nichts wurde, beschloss die Kirchengemeinde, das Gebäudeensemble zum Verkauf auszuschreiben. Philipp Verpoorten erhielt letztendlich den Zuschlag.

Die Familie von Witzleben hatte sich schon gleich zu Beginn der Diskussionen über die Zukunft des denkmalgeschützten Gebäudes mit ersten Ideen zu einer Nutzung eingebracht und vorsorglich schon mal Interesse angemeldet.

Jetzt geht es an die Planung zur Umsetzung eines Konzepts, Hand in Hand mit der Denkmalpflege und mithilfe eines Architekten, wie Philipp Verpoorten und Greta von Witzleben berichten. Die alte Schule und die Küsterei sollen sich harmonisch einfügen in das ortsprägende Gesamtensemble des Klosterbezirks, das den historische-kulturellen Mittelpunkt Hudes darstellt.

Erste Ideen hatte die Gutsverwaltung schon geäußert, als bekannt wurde, dass die Kirchengemeinde verkaufen wolle. Das Erdgeschoss der alten Schule könnte demnach als öffentliche Begegnungsstätte gestaltet werden, für Tagungen und kulturelle Veranstaltungen, für Schulungen und Versammlungen. Im Obergeschoss der alten Schule könnten Beherbergungsmöglichkeiten für Kurzurlauber, Radwanderer und Hochzeitsgäste (Hochzeitssuite) entstehen.

Kleine Hotelzimmer oder Ferienwohnungen in Ergänzung zur Klosterschänke wären denkbar, vielleicht auch ein Sommergarten mit Café. Es sind erste Ideen, die mit allen Beteiligten verfeinert werden sollen, um der „guten Stube“ Hudes noch das „Sahnehäubchen“ aufzusetzen, wie es Greta von Witzleben sagte, als sie das Konzept 2018 erstmals öffentlich machte.

Schule und Küsterei stammen noch aus dem vorletzten Jahrhundert. Die Kirche war Trägerin der Schule Hude I. Die Küsterei wurde damals neben der Schule errichtet, weil der Küster zu der Zeit Lehrer und Organist war.