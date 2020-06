Oberschule: Ein Wandbild zur Kinderarbeit

Hude Es ist ein sehr auf­rüttelndes Thema, das Schülerinnen und Schüler der 10 Ga der Peter-Ustinov-Schule in diesem Jahr in einem Religionsprojekt mit ihrem Lehrer Dr. Joest Leopold zum Abschluss ihrer Oberschulzeit aufgegriffen haben: Die Kinderarbeit in Indien.

Teppiche, Kleidung, Kosmetika – das sind nur drei von vielen weiteren Produkten, die es bei uns zu kaufen gibt. Oft mit Zertifikaten, dass sie nicht in Kinderarbeit entstanden sein sollen. Doch diese Zertifikate seien oft „gekauft“, haben die jungen Leute bei ihren Recherchen feststellen müssen.

Obwohl KInderarbeit schon seit 1986 verboten sei, gehe es illegal in erschreckender Weise weiter. Kinder würden in Indien nach wie vor erbarmungslos ausgebeutet. Schon im Alter von vier, fünf Jahren würden die Jungen und Mädchen zu schwerster körperlicher Arbeit gezwungen. Sie seien zudem oft vielen giftigen Stoffen ausgesetzt – bis zu 14 Stunden täglich.

Oft müssen die Jungen und Mädchen die Schulden ihrer Eltern abarbeiten. Sie werden verschachert, von einem Ort zum anderen weitergegeben. Und wenn sie ihre Arbeit nicht mehr machen können, landen sie auf der Straße, müssen betteln oder sich prostituieren, um nicht zu verhungern.

Das Problem der „Wegwerfkinder“ ins Bewusstsein rücken, will das Projekt der Zehntklässler des gymnasialen Zweiges. Sie habe das Ausmaß erst begriffen nach der intensiven Recherche, sagte Schülerin Fenja Lau (16).

Die Klasse hat ihr Projekt in ein Wandbild umgesetzt: Teppichstücke mit angedeuteten blutigen Kinderhänden, Bilder von den Kindersklaven, eine Collage zur Textilindustrie. Und ein Gesicht, nur aus Kosmetikartikeln gemalt. Der Glimmerstoff in vielen Schminkutensilien, genannt Mica, stammt nämlich oft aus Indien, und wird dort von Kindern unter katastrophalen Bedingungen in etlichen illegalen Minen abgebaut. Immer wieder komme es zu Mineneinbrüchen, bei denen Kinder getötet würden.

Das Abschlussprojekt des gymnasialen Zweigs der Oberschule konnte trotz der Einschränkungen durch Corona noch weitgehend fertiggestellt werden. Das Wandbild zum Thema bleibt auf Dauer im Flur der Oberschule aufgehängt.