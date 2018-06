Hude Vom einem schwierigen Spagat zwischen Medienkompetenz und Medienhype sprach Oberschuldirektor Nico Rettcher am Freitag auf den Entlassungsfeiern für die Schülerinnen und Schüler der Huder Oberschule. „Wir leben im Zeitalter der digitalen Revolution. Ähnlich wie vor 200 Jahren zur Zeit der industriellen Revolution, führt dies zu einer Umwälzung aller Lebensbereiche. Gerade in solchen Phasen muss Schule mit Augenmaß ihre Schülerinnen und Schüler digital fit machen für die Zukunft, aber auch ein Anker sein, um an traditionellen Werten festzuhalten“, gab Rettcher seiner Hoffnung Ausdruck, dass man das gemeinsam einigermaßen hinbekommen habe.

116 junge Leute wurden im Verlauf von zwei Feiern am Freitagvormittag an der Peter-Ustinov-Schule verabschiedet. 47 haben einen Erweiterten Sekundarabschluss I in der Tasche, 29 einen Realschulabschluss, neun den Sekundarabschluss nach Hauptschulklasse 10.

21 Schülerinnen und Schüler haben nach Klasse 9 den Hauptschulabschluss erreicht. Viele von ihnen sagen der Huder Oberschule aber noch nicht ade, sondern machen mit Klasse zehn weiter.

Die Ansprache des Schulleiters und kleine Darbietungen der jeweiligen Abschlussklassen standen im Mittelpunkt der beiden Feiern im Forum. Zum Schluss übergab der Schulleiter den Klassenlehrern jeweils die Stapel mit den Zeugnissen, die dann in den Klassen von diesen verteilt wurden. Und als kleines Präsent gab es in diesem Jahr für jeden Schüler einen Füllfederhalter mit Gravur, finanziert vom Förderverein.

„Wir tippen unsere Gedanken in unsere iPhones, Tablets, Computer, laden Dokumente hoch, scannen sie ein. Immer seltener greifen wir zu Stift und Papier“, so Nico Rettcher. Dabei sei es aber doch schön, wenn man mal eine handgeschriebene – nicht mit einer Foto-App konfigurierte – Karte als Gruß zum Geburtstag oder aus dem Urlaub erhalte. Rettcher verwies auf einen Kommentar in „Die Zeit“, im dem gerade das Schreiben und damit auch die Handschrift als eine der größten Errungenschaften der Menschheit genannt werde. Der Füller solle an die schönen und prägenden Erfahrungen der Schulzeit erinnern und auch an die Kulturtechniken wie Schreiben, Lesen, Rechnen, die vermittelt worden seien, sagte Rettcher.

„Ich hoffe, es ist uns gelungen euch zu lehren, dass nicht alles perfekt sein muss und wie man auch mit Fehlern umgehen kann“, so der Schulleiter. Wichtig sei es, nicht aufzugeben, weiterzumachen, an sich selbst zu glauben, aber auch für andere Verständnis zu zeigen und Kompromisse einzugehen, gab er den Absolventen mit auf den Weg.

• Die Namen der 116 Absolventen veröffentlicht die Oberschule Hude in diesem Jahr aufgrund der neuen Datenschutz-Grundverordnung, die seit Mai gilt, nicht. Die NWZ bittet dafür um Verständnis.