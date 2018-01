Hude Nur noch ein knappes halbes Jahr, dann ist für zahlreiche Kinder in der Gemeinde Hude die Grundschulzeit schon wieder vorbei. In den Familien der Viertklässler macht man sich deshalb Gedanken über die weitere Schullaufbahn. Rund 70 Prozent der Viertklässler, die Grundschulen in der Gemeinde Hude besuchen, wechseln jedes Jahr an die Peter-Ustinov-Schule in Hude.

An der Oberschule mit gymnasialem Zweig starten die Fünftklässler in den Räumen der Außenstelle Hohelucht mit dem gemeinsamen Unterricht. Erst im Laufe der nächsten Schuljahre erfolgt dann schrittweise die Einteilung in die einzelnen Schulzweige. Das sind der Hauptschulzweig, der Realschulzweig und der Gymnasialzweig (bis Klasse 10).

Am Donnerstag, 18. Januar, lädt die Oberschule alle Eltern der Viertklässler und ihre Kinder ein, sich einen ersten Eindruck von der Schule zu verschaffen. Der „Tag der offenen Tür“ findet von 15 bis 17.30 Uhr an der Hohelucht statt. Die Lehrerinnen und Lehrer stellen sich vor. Es besteht Gelegenheit, die Unterrichtsräume in Augenschein zu nehmen und sich bei Kaffee und Kuchen über die Oberschule zu informieren.

Die Schulleitung hat auch ein Faltblatt herausgegeben. Hier einige Informationen daraus:

• Die Räume

Die Klassen 5 und 6 sowie die 7. Realschulklassen werden an der Außenstelle Hohelucht unterrichtet. Hier gibt es eine eigene neue Mensa sowie eigene Fachräume. Das gesamte Hauptgebäude am Huder Bach wird derzeit voll saniert. Auch dort gibt es eine eigene Mensa.

• 5. Jahrgang

Gestartet wird mit jahrgangsbezogenem Unterricht mit innerer Differenzierung: Alle Schülerinnen und Schüler werden gemeinsam beschult. Es erfolgt noch keine Trennung nach Haupt- und Realschule bzw. Gymnasium. Die Kinder werden entsprechende ihrer Begabungen und Defizite speziell gefordert und gefördert, heißt es.

• 6. Jahrgang

Im 6. Jahrgang erfolgen Kurseinteilungen in Mathe, Englisch, Deutsch, während alle anderen Unterrichtsfächern gemeinsam stattfinden. Französisch kommt als zweite Fremdsprache verpflichtend für jene Kinder, die den Gymnasialzweig anstreben sowie für interessierte Schüler, die die Realschule anstreben.

• Ab Jahrgang 7

Ab dem 7. Schuljahr wird der Unterricht schulzweigbezogen erteilt. Freundschaften bleiben dennoch erhalten, heißt es, weil die Kinder nicht die Schule wechseln. Schulveranstaltungen, Klassenfahrten, Freizeiten und Schüleraustausche (mit Frankreich. Polen, Italien) finden schulzweigübergreifend statt.

• Die Abschlüsse

An der Huder Oberschule können folgende Abschlüsse gemacht werden:

• Hauptschulabschluss.

• Sekundarabschluss I – Hauptschulabschluss.

• Sekundarabschluss I – Realschulabschluss.

• Erweiterter Sekundarabschluss I.

• Durchlässigkeit

Die Oberschule gewährleistet einen Wechsel zwischen Schulzweigen und den fachleistungsdifferenzierten Kursen ohne Schulwechsel.

• Gitarrenprojekt

Jedes Kind erhält zu Beginn des 5. Schuljahres eine Gitarre. Im Rahmen des Musikunterrichts lernt jedes Kind, dieses Instrument zu spielen.

• Unterstützung

An der Oberschule arbeiten drei Sozialpädagogen sowie ein Beratungslehrer. Neben den Lehrkräften und der Schulleitung stehen sie Kindern und Eltern jederzeit beratend zur Seite.

• Nach Klasse zehn

Nach Beendigung der Schulzeit in Hude gehen die Schülerinnen und Schüler in die gymnasiale Oberstufe oder das berufsbildende Schulwesen über. Im vergangenen Jahr wechselten erstmals Absolventen der zehnten Klasse des gymnasialen Zweigs von Hude an die Oberstufe. Sie kommen dort sehr gut zurechnet, wie Schulleiter Nico Rettcher aus ersten Rückmeldungen erfahren hat.

Infos unter www.pus-hude.de