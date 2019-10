Hude Wenn der Lesekobold Hudefix am 2. und 3. November im Forum der Peter-Ustinov-Schule das Abenteuer und seine Streiche mit dem „Burggespenst“ überstehen wird, dann sind die „Fantasie- und Märchentage“ in Hude wieder Anziehungsmagnet für Kinder im Alter von zwei bis 14 Jahren. Doch bis dahin haben Stephan Kürten, Vorsitzender des Vereins Huder Fantasie- und Märchentage, und die rund 40 Vereinsmitglieder noch ganze Arbeit zu leisten. Alle Kostüme werden selbst genäht. Aber nicht nur die älteren Semester „schuften“ im Hintergrund, sondern auch 26 Schülerinnen und Schüler.

„Erstmals werden nicht Mädchen und Jungen aus unserer Kreativ-Gestalten-AG das Theaterstück aufführen, sondern Schülerinnen und Schüler der Klasse 6a der Peter-Ustinov-Schule unter der Leitung von Klassenlehrer Jan Mattenheimer“, stellte Kürten die größte Neuheit der mittlerweile 15. Fantasie- und Märchentage am Sonnabend vor. „Das ist für uns einfacher, und wir können die Schule an dem Projekt direkt beteiligen.“ Außerdem, so Kürten, haben die Darsteller jetzt auch Sprechrollen. Vorher hatte Autor und Märchenschreiber Peter Schlöndorff immer eine Lesegeschichte aus seiner eigenen Feder vorgetragen. „Ein nächster Schritt wäre es möglicherweise, ein Musical auf die Beine zu stellen. Aber so weit sind wir und die Schule noch nicht“, sagt Kürten.

Damit sprach der Vorsitzende das große Entgegenkommen seitens der Schulleitung an. „Die Räumlichkeiten mit dem Einlass vom Schulparkplatz, die Mensa, Nebenräume und vor allem das Forum sind wie gemacht für unsere Veranstaltung.“ Das großzügige Raumangebot ist auch notwendig, denn an die 2000 Kinder besuchen die Märchentage an den beiden Tagen. Der Andrang ist riesig, die Tendenz steigend. Deshalb wächst das Programm auch von Jahr zu Jahr. Die Theateraufführungen wurden von vier auf sechs erhöht. Die jeweils erste Aufführung an beiden Tagen beginnt um 14.30 Uhr. Mehrfach öffnet sich der Vorhang auch für die Puppenbühne Oldenburg unter dem Motto „Der Kasper kommt“. Daneben locken tollkühne Spiele, Kinderschminken, Bastelaktionen vom Ritterschild bis zum Bemalen von Vogelhäusern und der Bau kleiner Burgen sowie ein Luftballonmodellierer. Waffeln und Selbstgebackenes sowie warme und kalte Getränke stehen bereit. Alles wird mit der Taler-Währung bezahlt. Ein Taler ist so viel wert wie ein Euro.

Die Stände entstehen im Flur und der Mensa als eine Art Winterlandschaft. Sie bleibt bis zum Beginn der Weihnachtsferien aufgebaut.

Zurzeit nimmt die Burg in der Schule immer mehr Gestalt an – mit Hilfe von Heino Brinkmann, der erneut die Holzarbeiten unterstützt. Schon der Weg zum Forum ist mit Burgmauern, Brücke und Fluss ein kleines Abenteuer. Im Forum gelangt man direkt in die Burg. Dort spielt sich alles ab: Das Burggespenst treibt sein Unwesen, Hudefix ist ihm auf den Fersen, Fanfarenbläser, Ritter der Tafelrunde und bis zu 140 Zuschauer können jede der Aufführungen in der Burg live miterleben.

„Für all das können wir noch Unterstützung gebrauchen“, sagt Stephan Kürten. Gerne angenommen werden Kuchenspenden und auch andere Hilfe. Wer Lust hat, sich an dem Großprojekt zu beteiligen – auf welche Art auch immer – kann sich unter Telefon 0173/6010332 an Stephan Kürten wenden.