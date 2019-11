Hude Seit drei Jahren steht das Thema Gesundheit in der kommunalen Kindertagesstätte Gänseblümchen in Hude noch stärker als bisher im Fokus. Die Kita beteiligte sich an dem AOK-Programm „JolinchenKids“. AOK-Präventionsberaterin Katrin Kürzel-Swierzy und Bernd Wessel, Leiter des AOK-Servicecenters Wildeshausen, überreichten jetzt ein Zertifikat und eine Plakette an Kita-Leiterin Brigitte Bunjor.

„Im Kindergartenalter werden positive Gesundheitseinstellungen und Verhaltensweisen angelegt, auf denen im Idealfall das ganze spätere Leben aufbaut“, weiß Brigitte Bunjor. „Prävention beginnt am besten bei dreijährigen Kindern, weil sie in diesem Alter besonders aufnahmefähig sind“, betont Katrin Kürzel-Swierzy. Das Thema Gesundheit sollte deshalb für Kinder sehr früh zum gelebten Alltag gehören.

Im Zuge des Aktionsprogramms bekamen die Jungen und Mädchen über die Drachenkind-Figur „Jolinchen“ vermittelt, wie wichtig gesunde Ernährung und vielseitige Bewegung sind.

„Jolinchen“, die die Kleinen längst in ihr Herz geschlossen haben, nimmt die Kinder auch weiterhin mit auf Entdeckungsreisen, wie etwa in das „Gesund-und-lecker-Land“ und den „Fitmach-Dschungel“. In dem Konzept, das niedersachsenweit immer mehr Kitas umsetzen, geht es aber auch um emotionale Stärke. Diese Kompetenzen seien ebenfalls sehr wichtig. Und so nimmt „Jolinchen“ die Kinder mit auf die Insel „Fühl mich gut“. Das positive Selbstbild jedes einzelnen Kindes und auch das soziale Miteinander in der Gruppe werden gefördert. „Wenn eine Puppe wie ‚Jolinchen’ etwas erzählt, kommt das noch besser an als wenn wir Erwachsenen etwas sagen“, weiß Brigitte Bunjor zu berichten.

Das Programm nimmt auch die Erzieherinnen mit. Ein Workshop „Fit im Job“ gehörte ebenfalls dazu, um den Erzieherinnen zu helfen, die Belastungen in ihrem Job dauerhaft zu bewältigen.

Und natürlich spielen die Eltern eine wichtige Rolle. Sie sind laut Katrin Kürzel-Swierzy schließlich die Vorbilder in Sachen gesunde Lebensführung. Die Eltern wurden zum Mitgestalten eingeladen und zum Vorleben guter Verhaltensweisen. Regelmäßig gab es Elternaktionen und einen „Newsletter“, um die Eltern zu informieren. „Ziel ist eine bessere Kindergesundheit mit mehr Bewegung, gesunder Ernährung und einem guten seelischen Wohlbefinden“, so Katrin Kürzel-Swierzy.

In der Kita Gänseblümchen ist das nicht erst seit Start der Jolinchen-Aktion Thema. Schon seit vielen Jahren gibt es in der Kita zum Beispiel jeden Morgen ein gesundes Frühstücksbüffet, das frisch zubereitet wird. Die Kinder helfen beim Schnippeln des Gemüses mit und helfen, den Tisch zu decken. „Die Kinder bringen keine Brotdose mit“, so Brigitte Bunjor.

Die Zutaten am täglichen Büffet sind dabei auf unterschiedlich farbigen Tischen aufgebaut. Grün heißt: das ist sehr gesund. Gelb bedeutet: nicht ganz so gesund. Und Rot steht für Sachen, von denen man nur wenig essen sollte, erklärt Brigitte Bunjor. Es gibt auch Tage, wo es selbst gemachtes Müsli gibt. Das Büffet sei ein täglicher Mehraufwand, doch es lohne sich. Die Kinder lernten schnell, was gut für sie sei und wüssten auch besser ihren Appetit einzuschätzen, so Brigitte Bunjor. Die „Jolinchen“-Ideen wollen die Kita-Leiterin und ihr Team auch künftig in die Arbeit einfließen lassen.

• Informationen zu „JolinchenKids“ gibt es bei der AOK-Präventionsbeauftragten Katrin Kürzel-Swierzy, Telefon 0441/93641-64645 (katrin.kuerzel-swierzy@nds.aok.de).