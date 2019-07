Hude In der Gemeinde Hude sind noch Kita-Plätze frei, darunter fünf Krippen-, acht Kindergarten- und zwei Integrationsplätze für Kinder mit Behinderung oder besonderem Förderbedarf. Das teilt Nicole Westermeyer, Fachbereichsleiterin für Bildung und Gesellschaft, auf Nachfrage der NWZ mit. Zwei der insgesamt zehn Kitas, die „Villa Kunterbunt“ und der Waldorfkindergarten „Sonnenweg“, sind voll belegt. Eltern können ihre Kinder dort noch bis zum 1. August anmelden. Bei der Kita „Pusteblume“ werden die fünf Restplätze bis zum 1. Oktober belegt. Dort wird zu diesem Zeitpunkt nämlich eine ganz neue Kindergartengruppe eröffnet.

Insgesamt können in der Gemeinde Hude 646 Kinder in Kitas betreut werden, 483 davon in der Krippe und 163 im Kindergarten. Die Anmeldezeit für die Betreuungseinrichtungen war im Herbst, Ende Januar sind die Plätze zugewiesen worden, erklärt Westermeyer. Nun kann man sich über die Homepage der Gemeinde Hude (unter „Kitaplatz“) auf die restlichen Plätze bewerben. Dass die Kitas nicht zu 100 Prozent ausgelastet sind, ist von der Gemeinde gewollt, sagt Westermeyer, „denn es ist immer gut, wenn man Restplätze beispielsweise für Zugezogene hat“.

Ganztagsplätze sind schnell weg

Ihren Wunschplatz konnten nicht alle Eltern erhalten, aber das sei auch kaum möglich, so die Gemeindeangestellte. Der Waldorfkindergarten beispielsweise habe nur wenige Plätze und sei jedes Jahr schnell voll. Wenn sich in einem Kindergarten wenig Eltern bewerben, liege das vor allem an den Betreuungszeiten. So sei es zum Beispiel in der Kindertagesstätte „Gänseblümchen“, die Betreuung nur vormittags anbiete. „Die Ganztagsplätze sind schnell weg“, erklärt Westermeyer.

Deshalb müssten die Eltern einen Bedarf nachweisen, einen Arbeitsvertrag also. Dies sei laut Gemeinde mittlerweile ein gängiges Verfahren. Lange Fahrzeiten sollen die Eltern laut Westermeyer nicht hinnehmen müssen. „Wir achten schon darauf, dass die Kinder in ihrem Ort zur Kita gehen können.“

Die Anmeldungen seien in den vergangenen Jahren recht konstant gewesen. „Dass wir eine wachsende Gemeinde sind, merken wir an dem Zuwachs im Regelbereich“, sagt die Fachbereichsleiterin. Das sind Kinder, die ab drei Jahren in den Kindergarten gehen. Deshalb habe man sich auch dazu entschieden, die Kita „Pusteblume“ um eine neue Gruppe zu erweitern, damit es nicht zu Engpässen kommt.

Vor zwei Jahren fehlten Plätze

Vor zwei Jahren sah die Situation nämlich auch einmal anders aus. Da hatten 65 Kita-Plätze gefehlt (NWZ berichtete). Daraufhin schaffte die Gemeinde mobile Einrichtungen: 30 Krippenplätze kamen in der „Villa Kunterbunt“ hinzu, in der „Regenbogeninsel“ und im „St. Marien“ wurde jeweils eine zusätzliche Gruppe für 25 Kinder eröffnet.

Die Kapazitäten werden weiter ausgebaut. Am Kindergarten „St. Marien“ wird nach Angaben der Gemeindemitarbeiterin angebaut, sodass die neue Gruppe bleiben kann. Zudem soll es nächstes Jahr im Waldorfkindergarten eine zusätzliche Krippengruppe geben – und im Herbst beginnt der Bau einer sechsgruppigen Kindertagesstätte an der Amselstraße.

„Der Wille ist da, den Eltern das zu bieten, was sie brauen“, sagt Westermeier. „Wir sind sehr zufrieden mit dem, was wir geschaffen haben.“