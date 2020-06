Soziales: Viele Erfahrungen für das Berufsleben

Hude Seit 2009 unterstützen jedes Jahr aufs Neue FSJler die Lehrer und Mitarbeiter der Huder Peter-Ustinov-Schule im Schulalltag. Für die Heranwachsenden ist es schon immer eine aufregende Zeit auf dem Weg ins Berufsleben gewesen. Doch so außergewöhnliche Monate wie Joana Hübner (19 Jahre), Jan-Luca Hein (19), Stephan Prescher (23), Jannis Carstensen (20) und Pascal Bausen (19) hat wohl noch niemand zuvor erlebt.

Den praktischen Teil für das Fachabitur absolvieren, ein mögliches Berufsfeld für die Zukunft erkunden und in der Persönlichkeitsentwicklung einen Schritt voran kommen: Mit diesen und vielen weiteren Zielen und Erwartungen waren die fünf jungen Erwachsenen im Sommer 2019 in ihr Freies Soziales Jahr an der Oberschule gestartet.

Egal ob bei der Hausaufgabenbetreuung, den AG’s oder als Unterstützung im Unterricht – innerhalb weniger Wochen hatten die fünf jungen Erwachsenen ihre Wochenpläne verinnerlicht, die Arbeitsabläufe hatten sich eingespielt. „Ich habe in der Theater-AG geholfen und durfte dort auch eigene Ideen einbringen“, erzählt Stephan Prescher. Die Begleitung der Arbeitsgemeinschaften hatten die FSJler dabei im Vorfeld untereinander aufgeteilt. „Ich war bei der Tennis-AG, habe die Schüler erst zur Anlage begleitet und dann beim Training geholfen. Das hat mir richtig gut gefallen“, sagt Joana Hübner. Jannis Carstensen hob die Arbeit mit Schülern hervor, die mehr Unterstützung beim Lernen brauchen. „Es war eine interessante Erfahrung, sie beim Lernen zu unterstützen“, meint er.

Pascal Bausen war oftmals als helfende Hand im Sportunterricht eingesetzt. „Es hat viel Spaß gemacht und man hat eine Menge gelernt“, sagt er. Auch in die Notenvergabe habe er einen Einblick erhalten, wurde sogar nach seiner Einschätzung gefragt.

Leichte Schwierigkeiten hätten sie zu Beginn alle mit der Hausaufgabenbetreuung gehabt. „Man steht alleine vor der Gruppe, weiß nicht genau, ob sich alle an die Regeln halten“, erzählt Joana Hübner. „Aber nach ein, zwei Wochen hat man sich daran gewöhnt. Und dann hat es auch richtig Spaß gemacht.“

Doch dann brachte das Corona-Virus an der Oberschule einiges durcheinander. „Der Ablauf ist seitdem komplett anders“, berichtet Jannis Carstensen. „Wir haben im Wechsel in der Notbetreuung aufgepasst und bei den Arbeitsplänen geholfen.“ Für die Pausen haben wir verschiedene Angebote für die Kinder ausgearbeitet. „Dabei haben wir darauf geachtet, dass der Abstand eingehalten wird“, sagt Joana Hübner.

Am Fazit zum Ende ihrer knapp einjährigen FSJ-Zeit an der Schule ändert sich durch Corona aber nichts. „Es hat viel Spaß gemacht“, sind sich die Fünf einig.

Sozialpädagogin Anja Völlings, Betreuerin der FSJler an der Oberschule, ist mit der Arbeit ihrer fünf Schützlinge zufrieden. „Es hat einmal wieder gezeigt, welch schönes Element die FSJler zusätzlich zu den Lehrkräften sind“, sagt sie. Viele Schüler würden sich eher mit den jungen Unterstützern identifizieren, die dennoch eine Autorität darstellten.

Mit dem Beginn der Sommerferien endet für die fünf FSJler nun ihre Zeit an der Oberschule, fast alle beginnen eine Ausbildung oder ein Studium. Pascal Bausen hat das FSJ in seinen Überlegungen bestärkt, Sport und Geografie auf Lehramt zu studieren. Es ist also nicht ausgeschlossen, dass er eines Tages als Lehrer an die Peter-Ustinov-Schule zurückkehrt.

• Die ersten FSJ-Plätze für das Schuljahr 2020/21 sind bereits vergegeben. „Wir würden uns aber noch über weitere Bewerbungen freuen“, sagt Anja Völlings (E-Mail: voellings@hrs-hude.de). Einzige Voraussetzung ist die Volljährigkeit. „Das FSJ kann den praktischen Teil für das Fachabitur darstellen und angerechnet werden“, so Völlings. Bei Fragen ist sie unter Telefon 04408/80 99 01 42 erreichbar.