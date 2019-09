Hude Für diese spezielle Stunde haben die Schüler die Tische und Stühle an die Seite geschoben und sich auf Cajons in den Kreis gesetzt. Diese hatte der Musiker Uwe Pfauch mitgebracht, der derzeit mit seinem Trommel-Workshop „Erlebnis Trommeln“ im Norden auf Tour ist. Zwei Klassen der Katholischen Grundschule in Hude haben daran teilgenommen.

Der studierte Schlagzeuger übte mit den Kinder zunächst einfache Rhythmen auf den Cajons, einem perkussiven Musikinstrument, das auch „Kistentrommel“ genannt wird. Die Kinder hatten keine Probleme, die Rhythmen nachzuspielen. Besonderen Spaß machte es ihnen, dazu Wörter wie „Scho-ko-lade“ mitzusprechen. Auch als Pfauch den Rhythmus schneller werden ließ, konnten die Kinder gut folgen. Nach den ersten Übungen ging es schnell mit den ersten Liedern los. Pfauch schaltete dafür die Musik an – „We will rock you“ schallte aus den Lautsprechern –, und die Schüler trommelten im Takt der Musik mit. Der Workshop zeigte, wie schnell Kinder mit den Instrumenten musizieren konnten – ein Rhythmus, eine kleine Melodie, und schon entsteht ein Lied.

„Die Kinder bekommen einen Zugang zu Instrumenten und haben innerhalb kürzester Zeit Erfolgserlebnisse“, erklärt Pfauch sein Konzept. Er kommt aus Karlsruhe und tourt durch Deutschland, Österreich und die Schweiz.

Als zweites lernten sie die Boomwhackers kennen. Das sind Kunststoffröhren, die aufeinandergeschlagen werden. „Den kurzen Boomwhacker hält man nach unten, mit dem längeren schlägt man drauf“, erklärte Pfauch seinen aufmerksamen Zuhörern. Für das gemeinsame Spielen teilte er die Klasse in vier Gruppen ein. Nacheinander sollten diese die Boomwhackers vier Mal aufeinanderschlagen. Die erste Gruppe langsam, die zweite schneller und so weiter. Als Pfauch nach einigen Übungsrunden die Musik anschaltete, war auch klar, warum. Der abwechselnd langsame und schnelle Takt passte perfekt zum nächsten Lied.

Wie viel Spaß die Kinder hatten, konnte man ihnen schon beim Spielen ansehen. „Das mach ich auch mal zu Hause“, sagte Tim (8) begeistert, dessen Bruder ein Cajon hat. Auch für Klassenlehrerin Sonja Grote war der Workshop ein Erfolg: „Das war sicher nicht das letzte Mal.“ Das Erlernte führten die insgesamt 25 Kinder anschließend auf der Schulbühne auf.