Vorbereitungen Für „extremfall“: So geht Hude mit dem Coronavirus um

Viele Veranstaltungen werden in der Gemeinde Hude abgesagt

Der Coronavirus sorgt auch in der Gemeinde Hude für diverse Veranstaltungsabsagen. Hier ein erster Überblick:

Das Jakkolo-Turnier zugunsten der Deutschen Krebshilfe, das Horst Köster und Team vom 20. bis 28. März in Wüsting organisieren, hätte vermutlich einen neuen Teilnehmerrekord gebracht. 230 Mannschaften hatten sich bereits bis Donnerstag angemeldet. Nach Rücksprache mit dem Landrat und dem Gesundheitsamt habe man sich entschlossen, die Jakkolo-Woche abzusagen, teilte Horst Köster mit. „Die Veranstaltung soll im Juni oder September nachgeholt werden, wenn sich die Lage zu Corona hoffentlich wieder entspannt hat“, so Köster. Bezüglich der bereits eingegangenen Spendengelder werde eine Zwischenabrechnung erstellt und alle bis 31. März eingezahlten Spenden an die Deutsche Krebshilfe überwiesen. Die Spendenbescheinigungen würden dann direkt von der Deutschen Krebshilfe an die Spender verschickt.

Theaternachmittag und Alarm-Party der Freiwilligen Feuerwehr Wüsting am Samstag, 14. März, im Gasthof Buchholz, finden ebenfalls nicht statt. Die Veranstaltungen werden verschoben. „Die Freiwillige Feuerwehr Wüsting wird damit ihrer Verantwortung, das Ansteckungsrisiko mit dem Coronavirus in der Region möglichst gering zu halten, gerecht und möchte mit dieser Maßnahme zum Schutz der Bürgerinnen und Bürger in der Gemeinde Hude beitragen“, so Georg Schecke von der Feuerwehr. Ein neuer Termin werde noch bekanntgegeben. Die Karten behalten laut Feuerwehr auch für den Ersatztermin ihre Gültigkeit.

Die Bildershow „Irland, die grüne Insel“, die am Samstag, 14. März, im Forum der Peter-Ustinov-Schule in Hude stattfinden sollte, wurde vom Veranstalter abgesagt. Man werde versuchen, Hude in den Terminplan für die nächste Saison aufzunehmen.

Der „Tag der Künste“ , den die Huder Kunst- und Musikschule Art Crescendo am Sonntag, 22. März, geplant hat, findet ebenfalls nicht statt. In der Regel kommen zu diesem Tag rund 300 Besucher, berichtete Sabine Janssen. „Wir werden die weitere Entwicklung abwarten und bemühen uns um einen Nachholtermin.“

In den Seniorenheimen in Hude und Wüsting wollte die Huder Bürgerstiftung den Bewohnern eine Freude machen mit Auftritten des Huder Shanty-Chores bei Kaffee und Kuchen. Die Veranstaltungen in Wüsting (14. März) und Hude (21. März) wurden abgesagt, wie Vorstandsvorsitzende Gerburg Schaller berichtet.

Das große Familien-Indoor-Fest „Family Fun Days“ in der Messehalle der Landtage Nord in Wüsting sollte an diesem Wochenende in die zweite Runde gehen. Daraus wird nichts. In Absprache mit der Landtage GmbH in Wüsting habe man am Donnerstag beschlossen, die „Fun Days“ am Samstag und Sonntag, 14. und 15. März, abzusagen. Das berichtete Veranstalter Gerd Ebel (Ebel-Musikverlag). „Wir wollen niemanden gefährden“, begründet Gerd Ebel die Absage, die er schweren Herzens vornehmen muss. Die Halle war mit großem Aufwand als Indoor-Spielewelt hergerichtet worden.