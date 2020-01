Hude Verhaltenes Gemurmel ist aus all den Winkeln im alten Gemäuer der Klostermühle zu hören. Überall haben es sich Kinder gemütlich gemacht. Es ist Vorlesetag an der katholischen Grundschule St. Marien. Alle 42 Kinder der Schule sind dabei, kein Schüler hat sich heute krank gemeldet. An diesem besonderen Schultag, der ausnahmsweise nicht in den gewohnten Schulräumen stattfindet.

„Die Kinder sind von der Atmosphäre hier sofort gefangen gewesen“, sagt Schulleiterin und Lehrerin Sonja Grote. Sie wird unterstützt von fünf Lehrerinnen und zwei pädagogischen Mitarbeitern. Auf den drei unterschiedlichen Ebenen der Klostermühle können sich die Kinder zum Teil selbstständig verteilen.

Die 365 Grad-Geschichte

Die Kinder lesen entweder still für sich, oder sie lesen anderen vor. So wie Ida. Die Achtjährige aus Hude liest ihren Mitschülerinnen aus dem Schulbuch die Geschichte „Eine lange Geschichte“ vor. Dabei dreht sie das Buch immer wieder um 365 Grad, das bringt die anderen beiden, Robin und Mila, zum Lachen. „Es ist immer die gleiche kleine Geschichte und die Sätze stehen im Kreis“, erklärt Ida. Dabei wird die Schrift immer kleiner. Kein Problem für Ida. Sie könne schon gut lesen, sagt sie.

Auch Valentina kann schon gut lesen. Zu ihren Lieblingsbüchern zählt die gesamte Reihe der Conni-Bücher. Heute ließt sie aus „Conni und die Ponys im Schnee“. Warum sie Conni-Bücher mag? „Die sind immer so spannend und schön“, sagt die Siebenjährige aus Hude.

Lesestolperfallen

Was noch schwerfällt beim Lesen? „Das Wort Grübchen“, sagt Yuna. Da hakte es kurz am Verständnis des Wortes. Die siebenjährige Paula hat ein anderes Problem: „Also alle Buchstaben die wir bisher im Unterricht hatten, klappen gut, aber die anderen nicht“, sagt die Erstklässlerin. „H“ zum Beispiel, oder auch „P“ oder „X“. Hanna ist in der dritten Klasse und liest Paula deshalb etwas vor, aus dem Buch „Königreich Arktis“.

Auch Paul liest gerne. „Weil man sich hinsetzen und trotzdem ein Abenteuer erleben kann“, begründet der Neunjährige seinen Hang zu Büchern. Passend dazu trägt auch das Buch, das Paul aktuell liest, den Titel „Leuchtturm der Abenteuer“.

Ab aufs Kissen

„Wer will alles nach oben?“, fragt Sonja Grote. Sofort wollen viele Kinder losstürmen. Während im unteren Raum vorgelesen wird, können die Kinder oben selber lesen. „Die wollen alle hoch, weil es da so gemütlich ist, mit Kissen und so“, weiß Frida. Jeder Schüler sollte ein Buch mitbringen, in dem er oder sie gerade liest. „Wir haben auch zusätzlichen Lesestoff dabei“, sagt Grote. So dass viel getauscht werden konnte. Überrascht ist die Grundschulleiterin von der Konzentration, mit der die Kinder sich dem Lesen widmen. „Lesen ist anstrengend! Das ist schon super, dass die dranbleiben.“

Neue Tradition

Vergangenes Jahr veranstaltete die Grundschule zum ersten Mal einen Lesetag. Um bei den Kindern einen größeren Ansporn zu erzielen, viel zu lesen, wurden damals die Seiten gezählt. Das war dieses Mal anders. „Es sollte nicht wieder ein Wettbewerb werden“, sagt Grote. Für die von Familie Burgdorf kostenlos zur Verfügung gestellten Räumlichkeiten in der Klostermühle ist Grote überaus dankbar. „Wir wollen das jetzt Tradition werden lassen“, schließt die Lehrerin. Bis dahin heißt es auch in der Freizeit vieler Schüler: Buch auf und los geht’s mit dem Lesen!