Baudenkmal in Hude: Votum für Erhalt des Huder Klosterensembles

Hude /Wildeshausen Der Landkreis Oldenburg gründet gemeinsam mit der Gemeinde Hude und Familie von Witzleben den Zweckverband „Klosterensemble Hude“. Diese Beschlussempfehlung hat der Schul- und Kulturausschuss des Kreistages einstimmig gegeben. Über die entsprechende Satzung soll gesondert abgestimmt werden, spätestens in der Kreistagssitzung im Dezember. Dass sie am Dienstagabend im Wildeshauser Kreishaus noch nicht verabschiedet wurde, liegt daran, dass die Familie von Witzleben als Eigentümerin noch auf eine Stellungnahme ihres Anwalts wartet.

„Wir hatten gute Gespräche mit den Beteiligten. Wir ziehen alle an einem Strang, und wir sind auf einem guten Weg“, sagte dazu Greta von Witzleben. „Die Ruine steht schon einige hundert Jahre, da kommt es auf ein paar Wochen nicht an.“

Besonderes Baudenkmal

Einhellig begrüßt wurde von den Ausschussmitgliedern das Vorhaben, das Huder Klosterensemble mit seiner Ruine als Baudenkmal von besonderer nationaler und kultureller Bedeutung sowie mit dem ehemaligen Abthaus, dem Klostermuseum, seinem Landschaftspark und weiteren Gebäuden und baulichen Anlagen sowie Naturdenkmälern und Freiflächen durch die Gründung des Zweckverbandes für die nächsten Generationen zu sichern.

Großer Sanierungsbedarf

Bund und Land sind durch die Finanzierung der Sicherung der Ruine in Vorleistung gegangen mit einer Förderung in Höhe von jeweils 260 000 Euro. Die Arbeiten an der Ruine, inklusive des neuen Zauns, werden bis Ende des Jahres abgeschlossen sein, wie unsere Redaktion bereits berichtete.

Verbunden mit dieser Förderung durch Bund und Land ist nach Angaben der Kreisverwaltung die Erwartungshaltung, dass auch die weiteren notwendig werdenden Sanierungen im Bereich des Klosterensembles (z.B. Klostermuseum) auf den Weg gebracht werden.

Um all diese Dinge zu stemmen, hält die Kreisverwaltung die Gründung eines Zweckverbandes mit entsprechender Satzung für erforderlich. Auf Kreisebene stehen also die Signale auf „Grün“ für den neuen Zweckverband. An diesem Donnerstag steht eine ähnliche Beschlussempfehlung im Huder Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft auf der Tagesordnung. Der Ausschuss tagt ab 17 Uhr in der Mensa der Peter-Ustinov-Schule am Vielstedter Kirchweg.

Dauerhafte Struktur

Bereits seit längerem sei immer wieder deutlich geworden, dass für die dauerhafte bauliche Unterhaltung, Pflege und Weiterentwicklung des Klosterensembles belastungsfähige und dauerhafte Arbeitsstrukturen sinnvoll seien, heißt es in der Sitzungsvorlage. Der geplante Zweckverband soll diese Strukturen bieten. Nach drei Jahren soll geschaut werden, ob die Idee funktioniert hat.