Betreuung In Hude: In die Kita mit Einschränkungen

Hude /Wüsting /Altmoorhausen Ab kommenden Montag soll es nach langer Corona-Pause einen eingeschränkten Regelbetrieb in allen Kindertagesstätten in Niedersachsen geben. Auch in der Gemeinde Hude sind die Planungen bereits im vollen Gange, obwohl die endgültige Verordnung noch nicht vorliegt, wie Fachbereichsleiterin Nicole Westermeyer am Montag auf Nachfrage berichtete.

Gemeindeverwaltung und Kita-Leitungen arbeiten aber bereits intensiv daran, den Eltern wirklich schon ab Montag die Möglichkeit zu bieten, ihre Kinder in die Betreuung geben zu können.

„Ich freue mich für die Eltern, die so lange gewartet haben“, sagt dazu Bürgermeister Holger Lebedinzew. Er sei froh, dass die aktuelle Corona-Situation das hergebe.

Wichtig: Alle Eltern müssen ihre Kinder über ein extra Formular anmelden, das seit Montagvormittag auf der Internetseite www.hude.de zu finden ist. Die Zusagen werden gegeben, sobald die endgültige Verordnung vorliegt. Montagmittag waren es schon rund 50 Anmeldungen, wie Nicole Westermeyer berichtet. Sie betonte, dass diese Anmeldung zwingend notwendig ist.

• Kein Rechtsanspruch

Die Erziehungsberechtigten werden auf dem Anmeldeformular unter anderem auch explizit darauf hingewiesen, dass kein Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz in der eingeschränkten Regelbetreuung besteht. Die Kitas könnten jederzeit das Angebot auch zurückfahren, wenn es zum Beispiel aus personellen Gründen Engpässe gebe oder zum Beispiel einen Coronafall.

Die Kitas können auch die Betreuungszeiten in ihrem Ermessen festlegen. Eltern müssten sich darauf einstellen, noch nicht überall die gewohnten Zeiten nutzen zu können, so Westermeyer. Doch man bemühe sich intensiv, allen Anforderungen gerecht zu werden.

Ob das möglich ist, hängt von vielen Faktoren ab, nicht zuletzt auch von den personellen Ressourcen. Ein Personalausfall lasse sich aufgrund der bislang bekannten Vorgaben nicht einfach durch ein Wechseln innerhalb der Gruppen kompensieren. Lebedinzew bittet deshalb um Verständnis, wenn es mal hakt. Gesundheitsschutz stehe immer an oberster Stelle. „Die super-gefährliche Situation ist nicht ausgestanden“, sagt er zur Corona-Pandemie.

• das Restrisiko

Die Huder Eltern werden auf dem Anmeldeformular ausdrücklich darauf hingewiesen, dass das Restrisiko einer Infektion besteht, auch wenn sich die Einrichtungen alle Mühe geben werden, die Hygienekonzepte so anzupassen, dass eine Ansteckung vermieden werden kann. Bei der Kinderbetreuung Abstandsregeln einzuhalten, sei sehr schwierig, so Westermeyer.

Gruppen sollen unter sich bleiben und sich auch nicht begegnen innerhalb der Kita. Händewaschen ist ein großes Thema. Die Betreuung ist zudem nur möglich, wenn Kinder gesund sind. „In diesen Zeiten gilt für die Kindertagesbetreuung ein strenger Maßstab für den Ausschluss kranker Kinder, auch wenn ein Kind nur leichte Symptome zeigt“, heißt es in dem Formular, welches die Eltern unterschreiben.

Für die Familien, die ihre Kinder bereits in Notbetreuung und Vorschulförderung haben, ändert sich laut Verwaltung ab Montag nichts. Der Betreuungsanspruch bleibe weiterhin gemäß Bewilligungsbescheid bestehen.

Insgesamt gibt es in der Gemeinde Hude um die 560 Plätze in Kindergarten- und Krippengruppen. Mehr als 150 Kinder sind laut Westermeyer derzeit schon in der Notbetreuung untergebracht.

• Ferientermine bleiben

Die eingeschränkte Regelbetreuung für alle Kinder soll es bis zu den Kita-Ferien geben, die jede Einrichtung in der Gemeinde Hude ganz individuell festgelegt hat. Das reicht laut Westermeyer von etwas mehr als zwei Wochen bis hin zu vier Wochen im Sommer. Diese Ferienzeiten sollen auch beibehalten werden, so Westermeyer. Nach jetzigem Stand sollen die Kitas dann ab August 2020, also nach den jeweiligen Ferien, in den gewohnten Regelbetrieb übergehen können. Das ist zumindest erklärtes Ziel des Landes Niedersachsen.