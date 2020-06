Literatur: Leseratten freuen sich über Öffnung

Hude /Wüsting Keine Lesepaten, die vorlesen, kein Kaffeetisch für einen gemütlichen Klönschnack, keine Leser, die sich verabreden, keine Familien, die hier Brettspiele spielen, keine Ausstellungen, keine Spielecke, kein Bilderbuchkino... Nahezu alles, was den Charme der Huder Bibliothek ausmacht, ist zur Zeit wegen der Corona-Krise nicht möglich. Doch allein, dass die Gemeindebibliothek in Hude und die Gemeindebücherei in Wüsting wieder geöffnet haben, versprüht immerhin ein wenig Normalität.

• Hude

„Im Supermarkt, auf dem Wochenmarkt oder bei der Post, werde ich angesprochen, dass die Kinder so gerne mal wieder in die Bibliothek kommen möchten“, sagt Leiterin Anja Janzen. „Es ist schön, dass die Kinder den Bibliotheksbesuch vermissen, aber auch traurig, dass die Situation so ist. Kinder sind noch immer gerngesehene Gäste in der Bibliothek.“ Zunächst hatte die Regel gegolten, dass maximal vier Besucherinnen und Besucher zeitgleich die Bibliothek betreten dürfen. Damit verbunden war deshalb die Bitte, Kinder nicht unbedingt mitzunehmen.

Doch diese Regel ändert sich: Ab sofort dürfen sich zeitgleich acht Besucher in der Bibliothek aufhalten, teilte Anja Janzen mit. Mit Rücksicht auf Leser wird aber darum gebeten, dass auch jüngere Kinder unter sechs Jahren nach Möglichkeit einen Mundschutz tragen. Das Angebot, Medien bereits im Flur abzugeben, ohne die Bibliothek zu betreten, bleibt weiterhin bestehen.

Mit der Nutzung der Bibliothek seit der Wiedereröffnung ist die Leiterin auf jeden Fall zufrieden. Durch die erweiterten Öffnungszeiten ist es schwierig einzuschätzen, wie die Bibliothek angenommen wird, sagt sie. Aber: Janzen hat die Leserzahlen und die Anzahl der Ausleihen vom Mai 2020 mit dem Mai 2019 verglichen. Die Auslastung liegt ziemlich genau bei 60 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. „Ich denke, das ist ein guter Anfang“, sagt sie.

Das Angebot, Lesetaschen zusammenstellen zu lassen, wird dagegen nur wenig genutzt. „Auch ältere Leser, die vielleicht momentan nicht ganz so gerne in die Bibliothek kommen, können per Anruf, Mail oder auf unserer Homepage Bücher vorbestellen oder Wünsche äußern“, sagt Janzen. „Wir stellen dann eine Büchertasche zusammen, die ausleihfertig ist und nur noch in Empfang genommen werden muss.“

Besonders glücklich ist Janzen darüber, wie sehr sich die Leser freuen, dass die Bibliothek wieder geöffnet hat. Eine langjährige Leserin und ein kleiner Junge haben schon selbst gebackenes Brot und Stollen vorbeigebracht. Eine andere Besucherin bringt Blumensträuße aus dem eigenen Garten vorbei, mit denen die Bibliothek geschmückt werden kann. Janzen: „Diese Beispiele zeigen, dass, trotz allem, die Bibliothek Hude noch immer mehr ist als nur eine Institution.“

• Wüsting

Auch die Gemeindebücherei in Wüsting ist seit Ende Mai wieder geöffnet – und wird seitdem gut angenommen. „An den ersten beiden Terminen ist das Besuchsaufkommen noch etwas verhalten gewesen, doch seit der zweiten Woche haben wir deutlich mehr Besucher“, berichtet Marita Schecke. Auch sie hat die große Freude der Leser bemerkt, die nun wieder vorbeischauen können.

Ein Besucher mit Kind – mehr darf Schecke nicht zur gleichen Zeit in den kleinen Raum lassen. „Mit den Kindern ist es manchmal schwierig, den Abstand einzuhalten“, erzählt sie. Im Großen und Ganzen klappe es aber sehr gut. Auch die Wartereihe vor der Bücherei halte sich in Grenzen. „Viele freuen sich, dass sie in gebotenem Abstand ein kleines Pläuschchen halten können“, so Schecke. Die Abgabe in der Box vor der Tür oder eine Verlängerung der Ausleihe online und telefonisch sei weiterhin möglich.

Eine Zeitbegrenzung, wie lange man sich in der Bücherei aufhalten darf bis der nächste dran ist, gibt es nicht. „Wenn die Leute merken, dass jemand vor der Tür wartet, werden sie gleich etwas schneller bei der Suche“, sagt Marita Schecke, betont aber auch: „Wir wollen niemanden unter Zeitdruck setzen.“