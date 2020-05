Betreuung In Hundsmühlen: Flexibel geplant und genauso gestartet

Hundsmühlen Beim Durchqueren der Gänge und Räume in der neuen Kita Hundsmühlen fällt dem Besucher eines sofort auf. Bunt sind bislang nur wenige Ecken, alles ist schön sauber, aber weiß. Dörte Stolle (50), die neue Leiterin spricht das Thema gleich selbst an. „Ich finde es gut, dass bewusst auf Farbe verzichtet wurde.“ Das gebe Freiräume bei der Gestaltung und werde sich in der nächsten Zeit definitiv ändern.

Normalität ist auch sonst noch nicht völlig erreicht. Seit dem 11. Mai waren zunächst einmal nur vier Notdienstgruppen mit jeweils fünf Kindern in dem Neubau an der Diedrich-Dannemann-Straße untergebracht, ab vorigem Montag bis zu 13 Kita- und acht Krippenkinder. Das Team aus 13 pädagogischen Mitarbeiterinnen, zwei Raumpflegerinnen und einer Küchenkraft wächst so unter besonderen Umständen zusammen.

Dörte Stolle kommt aus Hude, ist Mutter zweier mittlerweile erwachsener Kinder und hat 29 Jahre lang in Huder Kindertagesstätten gearbeitet. Letzte Station vor dem Wechsel nach Hundsmühlen war die Ev. Kindertagesstätte Donarstraße in Oldenburg.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen

NWZonline-Newsletter Jeden Nachmittag die wichtigsten regionalen Themen des Tages.

Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich dem Datenschutzhinweis zu. Jeden Nachmittag die wichtigsten regionalen Themen des Tages.

Das Grundkonzept der neuen Kita, Träger ist die Ev.-luth. Kirchengemeinde Wardenburg, ähnele dem des Ev. Kindergartens Sonnenblume in Wardenburg, sagt Pastor Martin Böhmen. Rituale und Strukturen im Tagesablauf seien wichtig, um den Kindern einen verlässlichen Rahmen geben zu können. Das soll auch in Hundsmühlen so sein. Feste Zeiten für Morgenkreis und gemeinsames Frühstück werden dazugehören, sobald die Lage in der Corona-Epidemie das zulässt. Offene Türen und freie Auswahl bei den Aktivitäten, aber kein völlig offenes Konzept, so das Motto.

Aus Sicht der Gemeinde Wardenburg besitzt die neue Kita darüber hinaus eine Eigenschaft, die sie besonders macht. Jeder Gruppenraum kann an die Bedürfnisse für Krippen- oder Kita-Kinder angepasst werden. „Flexibel und durchdacht geplant“ sei der Bau, so Bürgermeister Christoph Reents. Baubeginn war im Oktober 2018, die Kosten betragen bis zu 3,1 Millionen Euro.

Maximal 100 Plätze (vier Gruppen á 25 Kindergartenkinder) wären die Gesamtkapazität. Sobald ein Normalbetrieb möglich ist, soll es zunächst mit zwei Kindergartengruppen, einer Krippengruppe sowie einer altersübergreifenden Gruppe weitergehen.