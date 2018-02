Hundsmühlen Auf Betonfüßen steht der hellgrüne Container mit den lilafarbenen Fensterrahmen auf dem Schulhof der Grundschule Hundsmühlen. Voraussichtlich in der nächsten Wochen soll hier die Klasse 1c einziehen. Geplant war dieses mobile Klassenzimmer eigentlich nicht. Aber mitten im laufenden Schuljahr mussten durch Zuzüge mehrere Erstklässler neu aufgenommen werden.

Die Folge: die Teilungsgrenze von 52 Kindern war überschritten, so dass aus zwei Klassen drei gemacht werden mussten, und das, obwohl die Schule keinen freien Klassenraum mehr zur Verfügung hat.

In den vergangenen fünf Jahren reichten die acht vorhandenen Klassenräume aus. „Im Schuljahr 2006/2007 hatten wir sogar schon einmal zehn Klassen mit fast 220 Kindern“, erinnert sich Schulleiterin Christina Tillmann-Schreiber. Damals sei die heutige Aula ein Klassenzimmer gewesen. Ein weiterer Raum sei an den Hort abgegeben worden. Ein Zahlentief wurde 2012/2013 mit 144 Kindern erreicht. „Zurzeit liegt die Zahl bei etwas über 180 Kindern“, so die Schulleiterin.

Die Neuzugänge, sagt Tillmann-Schreiber, seien noch nicht einmal in erster Linie auf das neue Baugebiet in Hundsmühlen zurückzuführen. Es seien auch mehrere Kinder aus Tungeln dabei.

Im neuen Schuljahr 2018/2019 läuft die Zahl der ABC-Schützen auf etwas mehr als 40 Erstklässler zu, was erneut eine Zweizügigkeit bedeuten würde. Doch es bleibt ein Klassenraum zu wenig.

Bereits vor vier Jahren hatte Christina Tillmann-Schreiber einen Antrag auf eine räumliche Schulerweiterung bei der Gemeinde gestellt. Ein Klassenraum stand damals auf der Wunschliste aber noch nicht. Es ging um neue Toiletten und einen neuen Werkraum, da der jetzige in einem Keller untergebracht ist, und um eine größere Aula. „Mittlerweile ist die Aula unser einziger Ausweichort für Musikunterricht, Spielbetreuung, Versammlungen und Foren.“

Auch im Zuge der Inklusion hätten sich die Bedarfe erweitert. So fehle es an Räumen für Ergotherapie und Logopädie. Und der einzige Besprechungsraum der Schule sei das Büro der Schulleiterin, berichtet Tillmann-Schreiber, die bei der räumlichen Situation dringend Handlungsbedarf sieht.

Dass Klassencontainer bei Eltern in der Regel keine Euphorie hervorrufen, weiß auch die Schulleitung. „Einige Eltern hatten Bedenken – vor allem bei der Findung der neuen Klasse“, räumt die Schulleiterin ein. Die Kinder der neuen Klasse hätten mit ihrer künftigen Klassenlehrerin Franziska Fahl bereits vorab einiges zusammen gemacht; auch werde es noch einen Elternabend geben.

Die Kinder selbst freuen sich auf ihren besonderen, rund 63 Quadratmeter großen Klassenraum. Dazu gehört sogar ein eigener Gruppenraum, den längst nicht jede der anderen Klassen der Grundschule Hundsmühlen hat.