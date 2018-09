Wer hat Anrecht auf eine Busfahrkarte? Eine Busfahrkarte bekommen etwa 7 000 Kinder und Jugendliche im Landkreis finanziert. 16 000 Schüler müssen ihren Schulweg selbst organisieren. Schüler der Oberstufe (Sekundarstufe II), die eine Schule in Trägerschaft des Landkreises besuchen, tragen einen Eigenanteil von 36 Euro pro Monat. Die Mindestentfernung von zu Hause bis zur Schule für die Fahrtkostenerstattung sind zwei Kilometer für Grundschüler und 3,5 Kilometer für ältere Kinder. Darunter gilt der Schulweg als zumutbar.

39,8. Das sind die entscheidenden Meter, die am Schulweg von Sebastian Maeusel fehlen. Weil die Strecke seines Elternhauses in Hundsmühlen zur Graf-Anton-Günther-Schule (GAG) in Oldenburg zu kurz ist, muss die Familie des Fünftklässlers seine Monatskarte für den Bus selbst bezahlen. Seit Wochen versucht Sebastians Vater, Volker Maeusel, dagegen anzugehen. Mehrere Briefe gingen mittlerweile zwischen ihm und dem Schulamt des Landkreises hin und her.

Was Maeusel besonders ärgert: Sein älterer Sohn hatte – ebenfalls für die GAG – problemlos eine Schülerkarte bekommen. Und: Zunächst sprach der Landkreis von 75 Metern, die zur Erreichung der Mindestentfernung fehlten. Eine zweite, von Maeusel geforderte Messung ergab dann die fehlende Distanz von nur noch 39,8 Meter.

Der Landkreis ermittelt die Entfernung mit dem Programm „Terra Schüler“. Auf seiner Website wirbt der Anbieter mit „Kostenoptimierung in der Schülerbeförderung“, und das lässt Volker Maeusel aufhorchen. „Da verwundert es nicht, dass die Entfernungsmessung von ,Terra Schüler’ zugunsten der öffentlichen Kostenträger von den Entfernungsmessungen anderer Anbieter abweicht“, sagt er. Er selbst hat die Strecke im Internet von verschiedenen Routenplanern ausrechnen lassen, alle lagen über 3 500 Metern. Hier geht es nicht nur ums Prinzip, sondern auch ums Geld: Auf die Familie kämen bis zur zehnten Klasse knapp 4 000 Euro Kosten für Monatskarten zu. Hinzu kommt: Hätte sich Sebastian nicht für die GAG entschieden, sondern beispielsweise für das Gymnasium Ahlhorn, hätte der Landkreis zahlen müssen.

Der Messung mit „Terra Schüler“ lägen amtliche Geo-Informationsdaten zugrunde, betont Schulamtsleiter Maik Ehlers. Berechnet werde der Schulweg von der Haustür bis zum nächsten erreichbaren Eingang der Schule. Dieser Weg führt – auch dies ein weiteres Ärgernis für Volker Maeusel – über eine Busspur an der GAG. Sie ist zwar für Fahrräder freigegeben und darf mangels Fußwegs auch von Fußgängern benutzt werden. Der sicherere Weg jedoch würde über einen abzweigenden Bürgersteig führen. „Und dann wären die 3 500 Meter sicherlich erreicht“, vermutet Maeusel. „Laut Schulgesetz gilt der kürzeste benutzbare Schulweg – und der führt über die Busspur“, betont Ehlers. Für den Vater ist diese Aussage nicht tragbar. „Ich lasse doch einen Zehnjährigen in der dunklen Jahreszeit nicht über eine Busspur laufen“, ärgert er sich.

Für alle Schüler im Landkreis gilt eine Mindestentfernung, um eine Busfahrkarte vom Landkreis finanziert zu bekommen. „Natürlich gibt es immer Grenzfälle, das Thema ist ein schwieriges Feld“, sagt Ehlers. In Einzelfällen kulant zu sein, würde aber nur bedeuten, neue Grenzbereiche zu schaffen, macht er deutlich. „Wenn wir sagen, auf die letzten 50 Meter kommt es nicht an, dann läge die neue Grenze bei 3450 Metern – und das würde wiederum für Diskussionen bei anderen, dann betroffenen Eltern sorgen.“

Busfahrkarten für alle Schüler der Sekundarstufe 1, wie es beispielsweise die Stadt Oldenburg handhabt, ist für Ehlers keine Alternative. „Dafür reichen die Kapazitäten im Landkreis nicht aus.“ Allein das Netz des öffentlichen Nahverkehrs und die Auswahl der Bushaltestellen sei im ländlichen Raum nicht darauf ausgelegt. „Das ist in der Stadt natürlich ganz anders.“

Mit der festgelegten zumutbaren Entfernung für die Schüler bewege man sich im Vergleich mit anderen Landkreisen im üblichen Bereich, diese Regelung sei auch verwaltungsgerichtlich bestätigt, so Ehlers. „Natürlich kann ich nachvollziehen, dass das im Einzelfall ärgerlich ist. Aber wir müssen alle Familien gleich behandeln“, betont der Amtsleiter.

Das sieht auch Volker Maeusel ein. Er möchte lediglich, dass ein realistischer und sicherer Schulweg vermessen wird, und zwar nicht mit dem jetzt genutzten Programm. „Wenn sich dann herausstellt, der Schulweg beträgt 3 499 Meter – dann ist das so“, sagt er. Um diese Messung zu erreichen, hat er sich jetzt an den Petitionsausschuss gewandt. Eine Antwort steht noch aus.