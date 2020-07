Corona-Regeln Machen Betreuung In Wardenburg Schwer: Kita-Regelbetrieb nach den Ferien?

Hundsmühlen /Tungeln Den Brief der Kita in Tungeln hatte Maren Meyer schon erwartet. Aber als er dann eintrudelte, war es doch ein weiterer Schlag in einer sowieso ziemlich kräftezehrenden Zeit. Die Mutter zweier Kinder (5 und 3 Jahre alt) hatte gerade beschlossen, ins Berufsleben zurückzukehren, doch dann kam Corona. Und nun kann ihre Tochter, die im Tungelner Kindergarten angemeldet ist, nicht zuverlässig betreut werden. Das liegt indes keineswegs an der Einrichtung selbst, die Maren Meyer als „ganz toll“ beschreibt. Nein, es liegt an den derzeit geltenden Hygiene- und Abstandsregeln wegen der Corona-Pandemie, die in dem älteren Gebäude schwierig umzusetzen sind.

Spielkreis für 2 Stunden

In der jüngsten Sitzung des Sozialausschusses der Gemeinde hatte Bürgermeister Christoph Reents die Zahlen, auch für die Kita in Tungeln, genannt: 78 Kinder von insgesamt 124 Kindern können betreut werden, das ist eine Versorgung von 64 Prozent. In der Sitzungsvorlage hatte es geheißen: „Mehrere Kinder werden wegen ihres Bedarfs an Ganztagsbetreuung sowohl einen Vormittags- als auch einen Nachmittagsplatz besuchen und doppelt gezählt.“

Was, wenn Infektionszahlen steigen?

Nicht enthalten war Maren Meyers Tochter. Zwar wurde ein Nachmittagsspielkreis eingerichtet, doch der diene eher dazu, dass die Kinder den Kontakt nicht verlieren. Für zwei Stunden. „Eine richtige Entlastung war das nicht“, resümiert die zweifache Mutter. Dabei möchte sie gar nicht jammern. „Ich weiß, dass es andere Familien härter trifft. Wir mussten immerhin kein Home-Schooling organisieren.“ Doch auch ihr Alltag sei durcheinander gekommen. Ziemlich gefordert war auch Alexa Bischoff aus Hundsmühlen, deren fünfjährige Tochter ebenso in den Tungelner Kindergarten geht. Sie arbeitet 32 Stunden pro Woche als Teamleiterin – in Bremen. „Und es gibt keine Planungssicherheit. Die Chefs fragen, wie es weitergeht, aber ich kann es nicht beantworten.“ Sie könne auch nicht dauerhaft von Zuhause aus arbeiten. Sie wünscht sich vor allem einen Plan, „Szenario A, B und C, falls sich die Infektionszahlen noch einmal erhöhen.“ Ein wenig bessern könnte sich die Lage jetzt, da die Vorschulkinder die Einrichtung verlassen haben und mehr Plätze frei sind.

Bürgermeister Reents zuversichtlich

Doch müsste nach der langen Zeit der Schließung in Bischoffs Augen erstmal eine Wieder-Eingewöhnung erfolgen, auch dafür gebe es bisher keinen Plan. Der Einrichtung macht sie keinen Vorwurf, doch „vonseiten der Politik müsste sich jemand kümmern“, findet sie.

Bürgermeister Christoph Reents vermutet, dass der Regelbetrieb bald eine „Betreuung ohne Ausnahmen zulässt, sodass in allen Einrichtungen wieder eine volle Betreuungsquote erzielt werden könnte.“ Jedenfalls „nach derzeitiger Kenntnislage“, wie er spezifiziert. Allerdings bleibe die Anpassung der Niedersächsischen Corona-Verordnung abzuwarten.

Corona nach den Ferien nicht vorbei

Maren Meyer befürchtet, dass sich die Situation auch nach den Sommerferien nicht ernstzunehmend entspannen wird. „Dafür müssten die Corona-Maßgaben alle aufgehoben werden. Und das halte ich für sehr unwahrscheinlich“, so die Hundsmühlerin.