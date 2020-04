Corona-Krise: LEB befindet sich in Lauerstellung

Huntlosen /Ahlhorn Die Beschränkungen von sozialen Kontakten im öffentlichen Bereich angesichts der Corona-Pandemie in Deutschland treffen auch die Ländliche Erwachsenenbildung (LEB) Großenkneten mit voller Macht. Ihre Arbeit fällt unter das aktuelle Verbot für Angebote von öffentlichen und privaten Bildungseinrichtungen im außerschulischen Bereich, zuletzt verlängert in der vergangenen Woche. „Dies bedeutet für uns alle, die bisher bereits geltenden Verbote und Einschränkungen zunächst bis zum 3. Mai weiter einzuhalten“, so LEB-Regionalleiterin Karin Pieper.

Die Hoffnung der LEB ist derzeit, in absehbarer Zeit wieder die geplanten Kurse anbieten beziehungsweise die derzeit unterbrochenen Kurse womöglich in einigen Fällen weiterführen zu können. Dabei werde möglichst flexibel reagiert werden, erklärte Pieper für den Zeitpunkt der Aufhebung des Verbots, wobei die Vorgaben zum Gesundheitsschutz Priorität haben.

Im Grünen Zentrum an der Sannumer Straße in Huntlosen sind die Mitarbeiter/innen weiter zu den gewohnten Bürozeiten telefonisch beziehungsweise per E-Mail zu erreichen. Eine persönliche Beratung gibt es derzeit aber nicht. Das Bildungszentrum (BIZ) an der Wildeshauser Straße in Ahlhorn ist derzeit komplett geschlossen. Die Sprachkurse – der Schwerpunkt in Ahlhorn – können nicht mehr stattfinden. In einigen Fällen bedeute das Kurzarbeit für Mitarbeiter, insbesondere im pädagogischen Bereich, so Pieper.

Da derzeit nicht abgeschätzt werden kann, ob und wann wieder das gewohnte Leben aus der Zeit vor der Pandemie startet, beschäftigt sich die LEB auch mit alternativen Formen. Viele der Kursteilnehmer würden unter dem Wegfall der sozialen Kontakte leiden, so die Beobachtung, „Die Leute warten auf soziale Kontaktet“, ist sich Pieper sicher.

Die LEB sucht derzeit nach Möglichkeiten, im E-Learning-Bereich digitale Lehr-/Lerninhalte zu erarbeiten. „Wenn Sie uns hierbei mit Ihren Ideen unterstützen möchten, würden wir uns sehr freuen“, heißt es in einem Aufruf an die Dozenten.

Unabhängig von Corona hat Veronika Völker die LEB vor kurzem nach fast 16 Jahren verlassen. Die langjährige Medienpädagogin hat eine neue Stelle in Bremen angetreten.