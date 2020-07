Bildung: Das Jahr im Zeichen der Nachhaltigkeit sehr genossen

Huntlosen Was macht man während eines freiwilligen ökologischen Jahres (FÖJ)? Diese Frage können Siemke Bantele und Göntje Haverkamp beantworten. Die beiden haben die vergangenen Monate beim Lernort Huntlosen des Regionalen Umweltbildungszentrum Hollen verbracht. Nun können sie erzählen, was zu einem FÖJ dazu gehört und wer ein Jahr am RUZ-Standort in Huntlosen in Betracht ziehen sollte.

„Ich habe mein FÖJ sehr genossen und habe viel gelernt“, sagt Bantele. „Außerdem hatte ich viel Zeit, um mich besser kennenzulernen und um ein deutlicheres Bild von meinen Zukunftswünschen zu bekommen.“ Sie und Haverkamp haben sich mit Themen rund um Nachhaltigkeit, Umwelt und Natur beschäftigt und Angebote für Schülerinnen und Schüler begleitet. „Wir wurden langsam an die Veranstaltungen herangeführt, so dass wir bald auch selbst Veranstaltungen leiten und entwerfen konnten“, erklärt Bantele.

Zu den Angeboten gehörte zum Beispiel „Unsere Erde hat Fieber – was können wir tun?“. – in dieser Unterrichtseinheit sprachen sie mit den Kindern über Klima und Energie. Kürzlich gestartet ist ein „Fahrrad-Sicherheitsparcours“, den die beiden jungen Frauen mit betreuen. Dabei können die Schüler draußen aktiv werden und an fünf Stationen den sicheren Umgang mit dem umweltfreundlichen Fahrrad erproben, erklärt Edith Janßen, Koordination am Lernstandort Huntlosen.

Auch während der Corona-Zeit waren die beiden aktiv: Sie haben einen neuen Materialcontainer eingerichtet und eigene Ideen für Projekte ausgearbeitet, erzählt Janßen. Auch ein Video zum Thema Wald als „Homeschooling“- Angebot wurde gedreht und soll auf der Homepage des RUZ Hollen veröffentlicht werden. „Unter Einhaltung der Hygieneregeln können wir nun endlich wieder Angebote im Freien durchführen.“

Für das FÖJ in Huntlosen gibt es beim RUZ derzeit noch eine Stelle. „Ich kann es jedem weiterempfehlen, der sich für Nachhaltigkeit interessiert“, meint Bantele. „Ich durfte neue Leute kennenlernen, viel zu Themen wie Ökologie, Umwelt und Bildung für eine nachhaltige Entwicklung lernen“, erzählt Haverkamp. • Info: Edith Janßen, Telefon 04487-99 789 31 oder lernort.huntlosen@ruzhollen.de. Allgemeine Infos zum FÖJ: