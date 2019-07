Huntlosen Wie man Kosmetikprodukte schnell und einfach selbst machen kann, haben nun sechs Ferienpasskinder im Jugendzentrum Huntlosen ausprobiert.

Unter der Leitung von Kerstin Korte von der Gemeindejugendpflege lernten die Mädchen, Seife und Bodylotion aus simplen Haushaltsmitteln herzustellen. Die fertigen Produkte konnten die Mädchen am Ende dann mit nach Hause nehmen.

Für die Seife rührten sie zunächst Kokosöl, Speisestärke und Duschgel zu einer glatten Masse zusammen. Jedes der Mädchen bekam dann einen Teil dieser Masse und konnte ihn mit diversen Lebensmittelfarben bunt einfärben.

Eifrig machten sich die Mädchen an die Arbeit und mischten ihre Lieblingsfarben an, die sie kreativ miteinander kombinierten. Schlussendlich verteilten sie die eingefärbte Masse auf einem Stück Frischhaltefolie vor sich und rollten sie zu einer kleinen „Dusch-Roulade“ auf.

Dabei traten auch kleinere Herausforderungen auf. Denn es war nicht ganz einfach, das weiche Seifengemisch auf die Frischhaltefolie aufzutragen und dann zu rollen. Doch letztlich schaffte es jedes der Mädchen, eine Dusch-Roulade herzustellen. Die kamen dann für eine Stunde in den Kühlschrank, damit sie fest werden konnten.

Bodylotion herstellen

In der Zwischenzeit machten sich die Mädchen an die Herstellung der Bodylotion. Dazu musste zunächst Sheabutter in einem Topf geschmolzen werden, ehe Kokos- und Olivenöl hinzugegeben wurden. Anschließend konnte jede Ferienpassteilnehmerin aus verschiedenen Duftölen auswählen, um ihrer Bodylotion eine eigene Note zu verleihen. „Die Kreativität der Mädchen ist dabei gefragt“, sagte Korte.

„Wir wollen den Mädchen zeigen, dass es nicht schwer ist, Kosmetik selbst herzustellen“, beschrieb Korte das Ziel der Ferienpassaktion. Dabei wurde sie tatkräftig von Hendrik Pörtner unterstützt, der derzeit bei der Gemeinde Großenkneten eine Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten absolviert.

Für die Seife und Bodylotion würden einfache Hausmittel verwendet, die nicht zu teuer seien, erklärte Korte. „Nur die Duftöle musste ich in einer Apotheke bestellen.“

Natürlich sei auch der Spaß, in der Gruppe etwas Neues auszuprobieren, bei der Aktion sehr wichtig, erklärte Korte. Die Mädchen kämen aus Großenkneten, Ahlhorn und Huntlosen und würden sich erst bei dieser Aktion näher kennenlernen.

„Es entwickelt sich dabei eine gewisse Dynamik.“ Am Anfang redeten die Kinder kaum miteinander, aber nach und nach kamen sie miteinander ins Gespräch und tauschten sich über die verschieden bunten Seifen und Bodylotions aus.

„Diese Aktion kommt bei den Mädels gut an“, berichtet Korte. Schon am Montag hatte sie im Jugendzentrum Ahlhorn mit den Teilnehmerinnen unter anderem Lippenpflegestifte aus Bienenwachs hergestellt. Einem Mädchen hatte das so gut gefallen, dass es am Dienstag auch in Huntlosen dabei war.

Quizlauf durch Ahlhorn

Ihr Wissen unter Beweis stellten neun Kinder am Montagnachmittag bei der Ferienpassaktion „Quizlauf“ des Turnvereins Ahlhorn. Unter der Leitung von Pascal Wedwing beantworteten die Kinder bei einem Spaziergang durch Ahlhorn zehn Fragen und lösten gemeinsam Rätsel.

Los ging es an der Turnhalle am Lemsen. Unterwegs legte die Ferienpassgruppe auch Pausen mit Getränken und Eis ein. Beim Abschluss am Dorfgemeinschaftshaus Ahlhorn erhielten alle Kinder noch eine Urkunde.