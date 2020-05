Leb: Vogelquiz willkommener Ersatz

Huntlosen Not beziehungsweise Coronakrise macht erfinderisch: Das hat Max Hunger gezeigt. Der Kreisnaturschutzbeauftragte hätte in Zusammenarbeit mit der LEB (Ländliche Erwachsenenbildung) in Huntlosen den Kursus „Einführung in die Vogelkunde“ angeboten. Der Kursus musste verschoben werden – seine „gefiederten Freunde“ wollte Hunger den Teilnehmern aber trotzdem nahe bringen.

Unter dem Motto „Vogel des Tages“ stellte Regionalleiterin Karin Pieper zwischen 22. April und 8. Mai täglich – außer sonntags und am 1. Mai – ein Bild eines Vogels auf die Internetseite der LEB: Dohle, Schwarzkehlchen, Buchfink, Stieglitz etc. In der ersten Woche gab es drei Antwortmöglichkeiten, in der zweiten Woche gab es diese Möglichkeiten nicht. In der dritten Woche waren Vögel in der Bewegung zu sehen – somit wurde es noch einmal schwieriger, die Tiere zu bestimmen. Insgesamt nahmen 49 Kinder und Erwachsene teil, freuen sich Hunger, Pieper und Timm-Dierk Reise, erster Vorsitzenden des LEB-Beirates. Die Antworten sendeten die Teilnehmer per E-Mail an Kursleiter Hunger. Zum Teil zählte die Homepage der LEB mehr als 100 Zugriffe am Tag.

Hunger zeigt sich nicht nur über die Teilnehmerzahl überrascht: „Einer kam aus Berlin, einer aus Waiblingen bei Stuttgart – er war mal Schüler bei mir“, erzählt der ehemalige Biologielehrer. „Zwei Sechsjährige waren dabei und ein Siebenjähriger.“ Die zwei Sechsjährigen sowie die älteste Teilnehmerin, die 82-jährige Mutter von Karin Pieper, gehörten neben drei weiteren Teilnehmern zu den Zweitplatzierten des Quiz, die bereits informiert wurden. Sie gewinnen eine Fotoleinwand, auf der ihr Lieblingsvogel abgebildet ist. Die drei Teilnehmer, die alle 14 Vögel richtig tippten, dürfen sich nach dem Ende der Coronaeinschränkungen auf einen Überraschungsausflug mit Max Hunger freuen.

Hunger wiederum freut sich darauf, den Kursus „Einführung in die Vogelkunde“ unter Auflagen nachholen zu können: mittwochs, 27. Mai, 3. und 10. Juni, jeweils von 19.30 bis 21 Uhr. Der Kursus schließt mit der Exkursion am Freitag, 12. Juni, 18 bis 21 Uhr, ab. Anmeldungen sind möglich unter Telefon 0 44 87/75 07 99 0. Ob das Vogelquiz im Internet wiederholt wird, ist offen.