Hurrel /Hude Rund 200 Gäste aus sieben Ländern, zahlreiche profilierte Referenten, Pavillons, Musik und Entspannung – das Bindungsfestival im Seminarhaus Lichtblick bringt seit Donnerstag Festivalcharakter ins Dorf Hurrel in der Gemeinde Hude. Es handelt sich um ein Festival der exotischen Art.

„Unsere ganze Gesellschaft verfolgt inzwischen eine narzisstische Orientierung. Es geht darum, gut auszusehen und sich zu optimieren“, hat Thomas Harms erkannt. Deshalb organisiert der Huder gemeinsam mit Ehefrau Karin Meyer-Harms das Bindungsfestival unter dem Motto „Bindung im Zeitalter des Narzissmus“, das noch bis Dienstag stattfindet.

Zugang geht verloren

In Referaten oder Vorträgen im Plenum und bei kleinen Übungen, bei denen beispielsweise anschauliches Videomaterial gezeigt wird, soll aufgezeigt werden, wie eine stabile Bindung zu Kindern, aber auch erwachsene Paarbeziehungen aufgebaut werden können. „Wir beobachten, dass immer mehr normale Umgangsformen und der intuitive Zugang zu Kindern verloren gehen“, sagt Harms. Schon die Jüngsten müssten heute funktionieren und Leistung bringen, da Hektik und Zeitnot den Alltag bestimmen würden. „Eltern sind da oft orientierungs- und ratlos.“

Psychologe und Psychotherapeut: Thomas Harms BILD: Privat Psychologe und Psychotherapeut: Thomas Harms BILD: Privat Seit 25 Jahren bindungsorientierte Beratung Thomas Harms ist Psychologe, Körperpsychotherapeut und arbeitet seit über 25 Jahren im Feld bindungsorientierte Beratung und Psychotherapie mit Erwachsenen, Säuglingen und Kindern. Er leitet seit 1996 das Zentrum für Primäre Prävention und Körperpsychotherapie (ZePP) und die dort ansässige Schreibaby-Ambulanz in Bremen. Harms ist Begründer eines Konzeptes der Krisenintervention, das „Emotionelle Erste Hilfe“ genannt wird. Als Ausbilder ist er europaweit tätig und zudem Autor zahlreicher Bücher, die mit der Bindungsförderung vor, während und nach der Geburt befassen.

Das Bindungsfestival findet alle zwei Jahre statt, nach 2017 ist es zum zweiten Mal in Hude. „Den Menschen gefällt es besonders, dass man hier draußen in der Natur ist. Nach den Vorträgen kann man spazieren gehen oder im Waldsee schwimmen – damit verbinden unsere Besucher Urlaub und Bildung“, sagt Harms. Das Besondere am Bindungsfestival sei zudem, dass die Gäste im Laufe der Tage immer wieder Gelegenheit haben, mit den Referenten am Tisch zu sitzen und sich über die Themen auszutauschen.

Neben dem Fachpublikum, vor allem Psychotherapeuten, seien viele Menschen aus anderen Feldern wie der Wirtschaft oder auch Personen in partnerschaftlichen Beziehungen beim Bindungsfestival vertreten. „Das Thema interessiert immer mehr Menschen. Deshalb werden die Vorträge auch ansprechend für ein buntes Publikum gestaltet“, sagt Harms. Bindung sei ein politsches Thema geworden und berühre alles in unserer Gesellschaft.

An den sechs Thementagen werden die Referenten ihre Fachgebiete erläutern und Lösungsansätze diskutieren. Dazu wird morgens eine Yogastunde mit Rena Hengst angeboten. Auch ungewöhnliche Aktionen wie Stockkampf und Ausdrucksmalen gehören zum Programm.

Den Anfang der Vorträge machten am Donnerstag Eltern-Baby-Therapeut Matthew Appleton und die Psychoanalytikerin Dr. Ursula Volz-Boers zum Thema „Wurzeln der Bindung“. Dabei ging es beispielsweise um traumatische Vorbelastungen von Babys, die von Geburtsverletzungen herrühren, oder um die Interpretation der Körpersprache von Säuglingen.

Babys sind altmodisch

An diesem Freitag referiert Harms mit der Narzissmussexpertin Dr. Bärbel Wardetzki. „Wir haben eine sehr moderne Welt, aber Babys sind altmodisch. Sie brauchen ein verlangsamtes Umfeld. Dieser emotionale Klimawandel passt nicht in ihren Rhythmus“, erklärt Harms. Am Samstag sprechen alle Referenten über die „Bindung im Zeitalter des Narzissmus“.

Weitere Themen sind „Psychoneuroimmunologie“ mit Prof. Christian Schubert, „Bindungs- und körperorientierte Kommunikation“ mit Prof. Donata Schoeller, Prof. Dr. Ulfried Geuter und Harms oder „Verhältnis von Fühlen und Sprechen“ wieder mit Schoeller und Geuter.