Im Nordwesten /Hannover Welche Schule hat die beste Schülerzeitung? Welches Blatt setzt sich unabhängig für ein besseres Schulleben und die Interessen der Mitschüler aus dem Oldenburger Land ein und gibt wichtige Themen in einem kreativen Layout, spannenden Interviews und anschaulichen Fotoreportagen wieder?

Schülerzeitungen aus ganz Niedersachsen können sich jetzt für den Wettbewerb „Unzensiert“ anmelden. Der Jugendmedienverband „Junge Presse Niedersachsen (JPN)“ sucht unter der Schirmherrschaft von Ministerpräsident Stephan Weil herausragende Zeitungen und Blogs an niedersächsischen Schulen – sowohl online als auch offline. Anmeldeschluss ist der 20. Dezember.

Unterstützt wird der Wettbewerb vom Niedersächsischen Kultusministerium, dem Deutschen Journalisten-Verband, der Niedersächsische Landeszentrale für politische Bildung, der Hochschule Hannover und dem Landesschülerrat. Auch die NWZ Mediengruppe gehört neben anderen Verlagen zu den Partnern des Wettbewerbs. Die Schüler können sich am besten online für den Wettbewerb anmelden. Die Preise werden am 27. Februar im Madsack-Verlagsgebäude in Hannover verliehen.

Der Titel „Beste Schülerzeitung“ winkt den Schülern, die eine Jury aus Profi- und Nachwuchsjournalisten überzeugen konnten. Auch viele Geld- und Sachpreise werden verliehen. Daneben werden einige Sonderpreise für besonders gelungene Einzelbeiträge oder Fotos ausgelobt. Gesucht werden die besten Beiträge zum Thema „Mein Europa“, das beste Foto beziehungsweise die beste Bilderstrecke und die beste Newcomer-Redkation des Landes. Auch in den Bereichen „Mitmachen und Mitbestimmen online“ und „Kritische Berichterstattung“ können Schüler die Jury überzeugen.

Auch der Rotstift wird angesetzt: Bei dem Wettbewerb wird ein Negativpreis vergeben, beispielsweise an Schulleiter, Lehrer oder Werbekunden, die versucht haben, Einfluss auf den Inhalt der Schülerzeitung zu nehmen.

Infos und Anmeldung unter www.unzensiert-wettbewerb.de