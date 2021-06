Jugendzentrum Wildeshausen: Kinder haben sich riesig gefreut

Wildeshausen Die Infektionszahlen durch das Coronavirus sinken. Dadurch können viele Einrichtungen wie das Jugendzentrum in Wildeshausen wieder öffnen. Dazu äußert sich Jott-Zett-Leiterin Imke Schmidt. Die Infektionszahlen durch das Coronavirus sinken. Dadurch können viele Einrichtungen wie das Jugendzentrum in Wildeshausen wieder öffnen. Dazu äußert sich Jott-Zett-Leiterin Imke Schmidt.

Frage: Frau Schmidt, das Jugendzentrum ist seit einer Woche wieder geöffnet. Was hat das in Ihnen ausgelöst?

Schmidt: Alle im Team sind sehr erleichtert, dass wir wieder hoffentlich beständig für die Kinder und Jugendlichen in Wildeshausen da sein dürfen. Der verlässliche Kontakt zu den Jugendlichen hat uns sehr gefehlt. Wir freuen uns, unsere eigentliche Aufgabe wieder ausfüllen zu dürfen.

Frage: Wie läuft jetzt der Re-Start? Gelten die alten Öffnungszeiten? Darf jeder ins Jott Zett?

Schmidt: Wir mussten etwas Geduld aufbringen, bis es sich bei den Kindern und Jugendlichen herumgesprochen hat, dass das Jugendzentrum wieder für alle geöffnet ist. Aber nach den ersten Tagen hat sich das Haus wieder gut gefüllt.

In Absprache mit dem Gesundheitsamt haben wir eine Personenbegrenzung eingeführt. Außerdem müssen wir die Kontaktdaten der Besucher und Besucherinnen erfassen, zwecks Nachverfolgung. Hierfür ist eine schriftliche Einverständniserklärung der Eltern für Kinder/Jugendliche unter 16 Jahren notwendig. Natürlich gelten die Hygienevorschriften und das Tragen einer Maske ist verpflichtend.

Bei den Sitzgelegenheiten haben wir den Mindestabstand berücksichtigt und dementsprechend markiert. Auch an den Spielgeräten wie Airhockey, Kicker und Billard gelten Personenbeschränkungen. Das verändert natürlich den Charakter unserer Angebote, aber wir sind trotzdem froh, dass wir, wenn auch eingeschränkt, wieder geöffnet sind. Die Jugendlichen halten sich auch tatsächlich sehr gut an die Vorgaben und sind auch spürbar erleichtert, dass wir wieder da sind.

Jugendliche an öffentlichen Plätzen besucht

Am Mittwoch findet der Kindertag, für Grundschüler bis zwölf Jahre, statt. Das Angebot ist kostenfrei und auf Facebook und unserer Homepage zum Nachlesen zu finden. In der vorangegangenen Woche sind die Flyer an den Schulen verteilt worden und die Nachfrage ist sehr groß. Die Kinder haben sich riesig gefreut, wieder ins Jott Zett gehen zu dürfen und wieder mit anderen Kindern in Kontakt zu kommen, das hat sehr gefehlt in den letzten Monaten.

Frage: Was erzählen die Mädchen und Jungen, die wieder ins Jott Zett kommen, über Corona und ihre Erfahrungen?

Schmidt: Für viele Kinder und Jugendliche steht zurzeit die Erleichterung, dass soziale Kontakte wieder überhaupt möglich werden, im Vordergrund. Neben einer großen Verunsicherung, ob die Situation stabil bleibt, ist zu bemerken, dass es auch eine große Solidarität unter den Jugendlichen gibt und sie im Rahmen des Möglichen sich bemüht haben, soziale Kontakte aufrechtzuerhalten. Zudem ist es erstaunlich, wie flexibel Kinder mit der Ausnahmesituation umgehen konnten und wie psychisch gesund viele Kinder sind, trotz ungünstiger Lebensumstände.

Allerdings ist der Frust über das „Homeschooling“ nicht zu leugnen. Da im Jugendalter der Fokus auf der Ablösung vom Elternhaus liegt und neue stabile Paarbeziehungen einzugehen, ist diese Entwicklungsaufgabe natürlich durch Corona massiv eingeschränkt worden. Neue Freundschaften zu knüpfen und Gleichaltrige kennenzulernen ist unter diesen Bedingungen kaum möglich gewesen.

Auch die Belastungen im familiären Umfeld haben eine große Last für viele Kinder und Jugendliche bedeutet. Viele Mädchen und Jungen haben von ihrer Angst erzählt, sich selbst oder andere mit Corona anzustecken. Es bleibt abzuwarten, was diese Zeit für ihre Entwicklung bedeuten wird.

Frage: Seit Jahren gibt es Kooperationen mit Schulen. Wie geht es mit den AGs weiter?

Schmidt: Wir bieten jeweils am Dienstag und Donnerstag AGs für die Wildeshauser Schulen im Jugendzentrum an. Coronabedingt haben diese nicht stattgefunden. Wir sind optimistisch, dass es nach den Sommerferien wieder starten kann. In welcher Form, werden wir noch abwarten müssen.

Dieses Zeitfenster haben wir jetzt für eine kostenlose Hausaufgabenbetreuung nach der Schule genutzt. Jeden Dienstag, Mittwoch und Donnerstag ist es möglich, nach der Schule ins Jugendzentrum zu kommen und mit Aufsicht und Hilfe seine Hausaufgaben zu machen. Dafür kann man sich unter Telefon 0 44 31/5868 anmelden oder per Mail an jugendzentrum@wildeshausen.de.