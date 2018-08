Kirchhatten Sie hatten sich so viel Mühe gegeben. Die Mitglieder der Garten-AG an der Grundschule in Kirchhatten hatten im vergangenen Schuljahr gemeinsam mit ihrer Lehrerin Stephanie Urbanke fleißig die neuen Hochbeete bepflanzt. „Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, diesen kleinen Schulgarten ein wenig zu beleben und schön zu gestalten“, sagt die Lehrerin.

Leergeräumte Beete

Dazu gehörte neben dem Pflanzen von insektenfreundlichen Sträuchern und Blumen eben auch, im Frühjahr einige Gemüsesorten – darunter Paprika, Zwiebeln, Grünkohl und Kartoffeln – in die Erde zu bringen und zu pflegen. „Nach den großen Ferien wollten wir gemeinsam mit den Kindern schauen, ob einige Früchte schon reif sind, aber dann der Schreck: „Die zwei Beete, in die wir Kartoffeln und Zwiebeln gesetzt hatten, waren leer.“ Vor allem schade für die Kinder sei das, findet Urbanke.

Neu bepflanzt

Auch der Hausmeister sei entsetzt gewesen und ist sich sicher, dass das keine vorbeiziehenden oder randalierenden Jugendlichen waren. „Es war alles feinsäuberlich abgeerntet, hier lag kein Kartoffelkraut herum, keine Erde neben den Beeten. Da wusste jemand, wie das geht“, schätzt auch Stephanie Urbanke. Umso seltsamer, denn dann muss jemand vorbereitet und mit Gerätschaften in den eigentlich sehr versteckt gelegenen Schulgarten gekommen sein.

Eines der zwei unfreiwillig wieder freigewordenen Beete haben die Schüler der Garten-AG schon neu bepflanzt. Ein bisschen sorgen sie sich jedoch, dass auch diese Pflanzen wieder ausgebuddelt werden könnten. Da kann man nur hoffen, dass der Kartoffeldieb erstmal versorgt ist...