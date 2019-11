Kirchhatten Das war am Montagvormittag eine schöne Überraschung für die 88 Mädchen und Jungen im Ev. Kindergarten „Die Arche“ Kirchhatten. Viele Päckchen, schön in buntem Geschenkpapier verkleidet, lagen im großen Bewegungsraum bereit, um ausgepackt zu werden. Der Grund: Die Kita feiert in dieser Woche ihr 25-jähriges Bestehen. „Von Montag bis Freitag wird es jetzt jeden Tag eine Überraschung geben“, versprach Leiterin Anne Janßen. Jedes der 88 Kinder hat bereits gemeinsam mit der Sandkrugerin Dagmar Neumann einen bunten Fisch für ein Gemeinschaftsbild gebastelt.

Zwei Erweiterungen

Pastor Jürgen Menzel und der Rabe Jakob waren zum Auftakt extra gekommen, um den Kleinen von der Geschichte des Hauses zu erzählen. Blick zurück: Bereits 1981 gab es den Spielkreis der Kirchengemeinde Hatten, damals wurde dieser zu einem zweigruppigen Kindergarten umgewandelt. Krippen gab es zu der Zeit noch gar nicht. 1994 baute die Gemeinde Hatten dann neu: Am Ansgaribusch, auf freiem Feld und in Sichtweite der Grundschule, entstand die neue Betreuungseinrichtung. „Endlich! Am 14. Oktober konnte der Umzug (...) beginnen. (...) Am 19. Oktober stürzten die ersten Kinder im wahrsten Sinne des Wortes durch den Neubau, um auch den letzten Winkel des Hauses zu erforschen“, schrieb Heidi Evers, damals Vorsitzende des Kindergartenausschusses, im Gemeindebrief. Acht Jahre später folgte bereits die erste von bislang zwei Erweiterungen.

Seit 1993 gibt es in Kirchhatten die gemeinsame Betreuung von Kindern mit und ohne Behinderung. Erst war es ein Kind, 1995 erhielt die Kita die Betriebserlaubnis für eine ganze Integrationsgruppe. Im Herbst 2009 schuf ein zweiter Anbau Platz für 15 Krippenkinder und weil der Bedarf danach stieg, wurde im August 2013 nach umfangreichen Umbaumaßnahmen eine zweite Krippengruppe aufgemacht.

Das Leitbild ist klar definiert: „Bei uns wird christliche Erziehung durch die Art des Vorlebens, des Miteinanders, aber auch durch besondere religionspädagogische Angebote wahrgenommen“, formuliert es der Kirchenvorstand 2014 in einem Vorwort. Was Pastor Menzel besonders freut: „Die Kita ist fest integriert im Gemeindekirchenrat. Wenn wir über die Arche sprechen, sprechen wir von unserer Kindertagesstätte.“

Neben den 88 Kindergarten- gibt es am Ansgaribusch noch 30 Krippenkinder. Die 118 Mädchen und Jungen werden in drei Vormittagsgruppen plus einer Integrationsgruppe und zwei Krippengruppen von zehn Fachkräften, darunter einer heilpädagogischen Fachkraft, betreut. Zwei weitere Mitarbeiter springen als Krankheitsvertretung ein.

Freitag Gottesdienst

Mittlerweile sind schon die ersten Kinder in der „Arche“, deren Eltern hier bereits betreut worden sind. Alle Ehemaligen, aber auch sonst jeder Interessierte, dem die Ev. Kita am Herzen liegt, sind eingeladen, am Freitag, 29. November, 11 Uhr an einem Gottesdienst in der St.-Ansgari-Kirche teilzunehmen. Gemeinsam mit den Kindern sei dieser offizielle Teil der Feier bereits vorbereitet worden, verrät Anne Janßen, die mittlerweile seit 13 Jahren die Einrichtung leitet. Anstelle von Geschenken für die Kita haben sie und die Mitarbeiter übrigens einen anderen Wunsch – sie bitten um Spenden für die Elterninitiative krebskranker Kinder Oldenburg.