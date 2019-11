Kirchhatten Die Gemeinde Hatten weist darauf hin, dass der Anmeldeschluss für das am 1. August 2020 beginnende Kindertagesstättenjahr am 1. Dezember 2019 abläuft. Dafür steht das Elternportal der Gemeinde zur Verfügung (www.hatten.de/kita).

Im Elternportal gibt es Informationen über alle Kindertagesstätten – u. a. Betreuungszeiten oder Wohnortnähe. Das Nennen von Prioritäten bei der Anmeldung – egal ob über PC, Handy oder Tablet – ist zeit- und ortsunabhängig möglich.

Eltern, die keine Möglichkeit haben, ihr Kind online anzumelden, können sich an die Kitas oder die Gemeindeverwaltung wenden. Es bestehe selbstverständlich die Möglichkeit, die Kindertagesstätten vor einer Anmeldung zu besuchen – am besten nach vorheriger Terminvereinbarung, damit die Kindertagesstättenleitung sich genügend Zeit nehmen kann, betont die Verwaltung.

Kindergartenplätze für Kinder ab drei Jahren und Krippenplätze für Kinder ab einem Jahr bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres stehen in den folgenden Einrichtungen zur Verfügung:

• Kommunale Kindertagesstätte Hebbelstraße, Kita-Leiterin Sigrid Klotz, Hebbelstr. 10, Hatterwüsting, Telefon 04481/7445

• Kommunale Kindertagesstätte Gartenweg, Kita-Leiterin Brigitte Brengelmann/Esther Breddermann, Gartenweg 15, Sandkrug, Telefon 04482/922288

• Kommunale Kindertagesstätte „Alte Dorfschule“, Kita-Leiterin Gabriele Arians, Dorfstraße 27, Hatterwüsting, Telefon 04481/934412

• Kommunale Kindertagesstätte Sommerweg, Kita-Leiterin Daniela Kramp, Sommerweg 34, Sandkrug, Telefon 04481/6889

• Ev. Kindertagesstätte Sandkrug, Kita-Leiter Jan Großhennig, Roseggerstraße 6, Sandkrug, Telefon 04481/282

• Ev. Kindergarten „Die Arche“, Kita-Leiterin Anne Janßen, Ansgaribusch 14, Kirchhatten, Telefon 04482/1585.

Weitere Kindergartenplätze stehen in folgenden Einrichtungen zur Verfügung:

• Malteser-Kindergarten (Außenstelle des kath. Kindergartens St. Josef), Kita-Leiterin Petra Grühn, Bümmersteder Str. 37, Sandkrug, Telefon 0441/41473

• Kindergarten Sonnenstrahl, Kita-Leiterin Martina Müller, Leuchtenburger Str. 4, Sandhatten, Telefon 04482/9274252

• Kleine Kindertagesstätte Sonnenzwerge, Kita-Leiterin Frauke Oesterling, Wildeshauser Str. 2, Kirchhatten, Telefon 0179/4895628.

Kinder, die bereits eine Krippengruppe besuchen, müssen nur für einen Kindergartenplatz angemeldet werden, wenn sie eine andere Kindertagesstätte besuchen sollen. Ansonsten werde davon ausgegangen, dass sie innerhalb der Einrichtung von der Krippe in den Kindergarten wechseln sollen, heißt es in der Information aus dem Rathaus. Im Bau und in Planung befindliche Kindertagesstätten könnten aufgrund des Anmeldestichtages noch nicht ausgewählt werden. Sobald abzusehen sei, ab wann die Einrichtungen genutzt werden können, werde die Gemeinde darüber informieren.

Angemeldet werden müssen alle Kinder, die im Zeitraum von August 2020 bis Juli 2021 einen Kindergarten- bzw. einen Krippenplatz erhalten sollen. Bei allgemeinen Fragen zu Kindertagesstätten oder zum Krippenbeitrag steht Birgit Klaener unter Telefon 04482/922-211 oder klaener@hatten.de zur Verfügung.