Ausbildung: Acht Spitzen-Azubis aus dem Landkreis

Landkreis 201 ehemalige Auszubildende aus Betrieben der Region sind in diesem Sommer die Berufsbesten der Oldenburgischen Industrie- und Handelskammer (IHK). Denn sie haben ihre Abschlussprüfungen mit „Note 1“ abgeschlossen. „Wir würdigen diese Leistungen in diesem Jahr nicht auf einer zentralen Feier, sondern bei Betriebsbesuchen, denn Ehre, wem Ehre gebührt! Das gilt auch für die ausbildenden Betriebe und ihre Ausbilder“, sagt Ludger Wester, stellvertretender Leiter des Bereichs Bildung bei der IHK.

Die Abschlussprüfungen in diesem Sommer seien coronabedingt ein Kraftakt für die 1336 ehrenamtlichen Prüferinnen und Prüfer der IHK, die Berufsbildenden Schulen und die IHK gewesen. Die Prüfungen für die rund 3694 Teilnehmer mussten allesamt verschoben und in den Schulen komplett neu organisiert werden. Durch das gemeinsame Engagement aller Beteiligten hätten am Ende alle Prüfungsteilnehmerinnen und -teilnehmer bis zum 31. Juli ihre Prüfungen abschließen können.

„201 junge Leute haben dabei Spitzenergebnisse erzielt und damit so viele wie seit Jahren nicht mehr. Das ist ein sehr erfreulicher Abschluss dieser organisatorisch schwierigen Prüfungsphase“, so Wester.

Zu den Berufsbesten gehören acht Absolventen aus dem Landkreis Oldenburg: • Lilli Buckmeier, Kauffrau im Einzelhandel (Ausbildungsbetrieb: Aldi, Wildeshausen) • Desiree Budde, Verkäuferin (Dänisches Bettenlager, Wildeshausen) • Philipp Hucht, Industriekaufmann (Heidemark, Ahlhorn) • Melissa Mleziva, Kauffrau im Einzelhandel (Inkoop Verbrauchermärkte, Ganderkesee) • Rebecca Nadine Schmidt, Kauffrau für Büromanagement (Krankenhaus Johanneum, Wildeshausen) • Melina Neumann, Verkäuferin (Netto, Wardenburg) • Nico Menke, Kaufmann für Versicherungen und Finanzen (Öffentliche Versicherungen Oldenburg Lars Diegel, Ganderkesee) • Daniel Szameit, Zerspanungsmechaniker (Starofit, Ganderkesee)