Auslandsjahr: Abschied in schwieriger Zeit

Landkreis So hatte sich Felicia Blum (15) den Abschied von Polen, ihrem Wunschgastland, vor wenigen Tagen nicht vorgestellt. Wie in einem Agentenfilm musste die 15-Jährige Graf-Anton-Günther-Schülerin von Slubice im äußersten Westen Polens zu Fuß über die Stadtbrücke bis zum Grenzübergang nach Frankfurt/Oder mit ihrem Koffer laufen. Einziger Unterschied: es war nicht nachts und gab auch keinen Nebel.

Drüben, hinter der Grenze, warteten schon die Eltern der jungen Wardenburger Schülerin auf die Rückkehrerin, um sie wieder mit nach Wardenburg zu nehmen. Eine besseren Weg gab es nicht, seitdem der Flugverkehr völlig am Boden ist. Ein paar Stunden später, nach langer Autobahnfahrt, war dann auch die Heimat wieder erreicht.

Spazieren verboten

Eigentlich wäre Felicia gerne noch in Lublin geblieben. Sie kennt die polnische Stadt – mit über 340 000 Einwohnern die neuntgrößte des Landes – schon durch frühere Besuche. Seit Anfang September lebte sie dort – und wäre eigentlich erst Ende Juni zurückgekehrt. Das Problem: Seit Ausbruch der Corona-Pandemie hat Deutschlands Nachbar noch gravierendere Beschränkungen des öffentlichen Lebens ausgerufen. „Junge Menschen unter 18 Jahren dürfen nicht einmal mehr zum Spazierengehen aus dem Haus“, erzählt die Schülerin am Telefon. Sie habe sich am Ende regelrecht „eingesperrt“ gefühlt.

In zwei Gastfamilien

Sehr überraschend und früher als andere Staaten habe Polen mit starken Einschränkungen auf die Pandemie reagiert. „Das kam sehr überraschend“, erinnert sie sich. Anfang März habe der Direktor des „Prywatne Gimnazjum und Liceum im. Ignacego Jana Padereskiego“ alle Schüler, anfangs für zwei Wochen, nach Hause geschickt. Die Graf-Anton-Günther-Schule und das polnische Gymnasium pflegen seit einigen Jahren eine enge Partnerschaft.

In 2019 lief alles noch wie geplant. Felicia lebte bis Weihnachten in der Familie ihrer gleichaltrigen Gastschwester Gabriela Krochmalska. Danach wechselte sie in eine zweite Gastfamilie mit drei Töchtern: Magdalena (15), Marysia (12) und Anja (22). Felicia fühlte sich auch hier sehr wohl, erzählt sie. Ganz zu anfangs noch ohne Kenntnisse der polnischen Sprache, verstand sie immer mehr. Der regelmäßige Unterricht mit einer Sprachlehrerin machte sich zusätzlich bezahlt.

Zu Fuß über die Grenze

Dann die krasse Wende: keine Schule, keine Kontakte mehr nach draußen. „Es fühlte sich nicht nur so an, man war eingesperrt“, erzählt sie. Der Unterricht ging online weiter, mit ihren Gastschwestern konnte sie noch mehr machen als zuvor und sich noch mehr anfreunden. So weit, so gut. Doch das Ans-Haus-Gefesselt-sein und die unklare Lage, wie es weitergehen würde, forcierten einen Entschluss: Felicia schaute sich etwa anderthalb Monate nach Flügen in die Heimat um. Ohne Erfolg, alle wurden abgesagt. Dann entschied sie sich mit ihren Eltern, den Weg per Zug bis an die Grenze nach Frankfurt/Oder zu nehmen.

Jetzt, wenige Tage, später wird sie bald zurück in den Unterricht ihrer „alten“ 10. Klasse am GAG gehen. Am Montag, 18. Mai, beginnt der Unterricht, wenn sie die bis vor kurzem noch verpflichtende Quarantäne einhalten muss, wird sie ab dem 21. Mai wieder einsteigen. Die polnische Sprache möchte sie gerne weiter lernen – online bei ihrer Lehrerin in Lublin. Nach den Sommerferien geht es dann in der Oberstufe des Landkreisgymnasiums, wie geplant, weiter.

Wie sieht sie die Zeit in Lublin im Rückblick? „Ich habe mich lange Zeit sehr wohl gefühlt und werde bestimmt für Ferien oder einen Kurzaustausch zurückkommen“, ist Felicia Blum sicher. Denn eines stört sie schon: Sie hat sich bei vielen Menschen gar nicht richtig verabschieden können.