Landkreis Das Graf-Anton-Günther-Gymnasium (GAG) erhält sozialpädagogische Unterstützung durch eine Schulsozialarbeiterin oder einen Schulsozialarbeiter. Das teilte am Freitag die CDU-Landtagsabgeordnete Dr. Esther Niewerth-Baumann mit. Landesweit profitieren 55 Grundschulen und zehn Gymnasien vom Ausbau der schulischen Sozialarbeit in Niedersachsen. „Ich freue mich für das GAG, dass es künftig eine noch bessere sozialpädagogische Begleitung anbieten kann“, so Niewerth-Baumann. „Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeiter leisten einen wichtigen Beitrag für einen gelungenen Schulalltag, indem sie Lehrkräfte bei pädagogischen Aufgaben unterstützen und für Kinder und Eltern wichtige Ansprechpartner für Fragen außerhalb des Fachunterrichts sind.“

Der Stellenaufwuchs für sozialpädagogische Fachkräfte an allgemein bildenden Schulen geht zurück auf eine Vereinbarung mit den kommunalen Spitzenverbänden zur Kostenlasttragung im schulischen Bereich aus dem Jahr 2016. Diese sieht einen Ausbau der schulischen Sozialarbeit in den Jahren 2019 bis 2021 mit 200 Vollzeiteinheiten vor. Nach der Vereinbarung werden die Stellen vor allem an Grundschulen und Gymnasien eingesetzt.