Kreisverkehrswacht: Sicherer Fahren im eigenen Auto

Landkreis /Delmenhorst Selbstüberschätzung, falsche Einschätzung der Situation sowie zu späte und unangemessene Reaktionen können schnell zu Unfällen führen. Um dies zu verhindern, bietet die Verkehrswacht für den Landkreis Oldenburg mit Sitz in Wildeshausen wieder ein Pkw-Sicherheitstraining an: am Samstag, 15. August, 9 bis 17 Uhr, auf dem Gelände der Liliental-Kaserne in Delmenhorst. Es richtet sich an junge Fahranfänger, heißt es in der Ankündigung.

Optimale Blickführung

Vermittelt werden der sichere Umgang mit dem eigenen Auto und eine vorausschauende, angepasste Fahrweise. In den Trainings werden die Grundlagen der Gefahrenerkennung und Gefahreneinschätzung ebenso behandelt wie die optimale Blickführung und die richtige Kurventechnik. Geübt werden Notbremsmanöver bei unterschiedlicher Fahrbahnbeschaffenheit, Einschätzen von Brems- und Anhaltewegen sowie das richtige Ausweichen bei plötzlich auftauchenden Hindernissen.

Die Veranstalter weisen darauf hin, dass Berufsgenossenschaften oft bereit sind, die Kosten für das Sicherheitstraining entweder teilweise oder ganz zu übernehmen.

Die Kosten für Teilnehmer, die das 25. Lebensjahr noch nicht überschritten und ihren Wohnsitz im Landkreis Oldenburg haben, betragen 20 Euro. Die restlichen Gebühren trägt der Landkreis Oldenburg.

Trainings seit Mitte Juni

Da sich der Trainingsplatz innerhalb der Kaserne befindet, dürfen auch Teilnehmer am sogenannten „Begleiteten Fahren“ allein ein Fahrzeug führen. Die Begleitperson darf aber auch zugegen sein und das Training miterleben.

Die Trainings dürfen seit Mitte Juni wieder angeboten werden – aufgrund der Corona-Krise mit Abstand und Einhaltung der Hygieneregeln. Anmeldungen sind im Internet möglich (www.landesverkehrswacht.de) oder bei Rolf Quickert – auch Ansprechpartner bei Fragen – unter Telefon 0 15 20/89 68 01 5.