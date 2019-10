Der Autor der Serie: Max Hunger BILD: Peter Kratzmann Der Autor der Serie: Max Hunger BILD: Peter Kratzmann

Der Autor

Der ehemalige Lehrer für Biologie am Gymnasium in Ahlhorn und Kreisnaturschutzbeauftragte Max Hunger berichtet in der NWZ-Serie „Wer piept denn da?“ über heimische Vogelarten. Die Tiere hat der Autor selbst fotografiert. In diesem Teil geht es um Fliegenschnäpper.

Der 65-jährige Jäger ist Hobby-Ornithologe und beschäftigt sich nach eigenen Angaben seit früher Jugend mit heimischen Vogelarten.