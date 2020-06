Programm „land Zuhause Zukunft“: Kreis erhält Unterstützung bei der Integration

Landkreis Oldenburg Ländliche Kommunen für Neuzuwanderer attraktiver machen, das ist Ziel des Programms „Land Zuhause Zukunft“ der Robert-Bosch-Stiftung mit Sitz in Stuttgart und der Universität Hildesheim. Auch der Landkreis Oldenburg nimmt daran teil.

„Noch zieht es Zuwanderer überwiegend in die großen Städte, wo sie durch bestehende Gemeinschaften schneller Anschluss finden. Deshalb sollten ländliche Kommunen ihre Attraktivität und Angebote stärker herausstellen“, sagt Maja Pflüger, Leiterin des Teams Einwanderungsgesellschaft im Bereich Bürgergesellschaft der Robert-Bosch-Stiftung. Dazu könnten zum Beispiel günstiger Wohnraum, engagierte Menschen und eine lebendige Vereinslandschaft zählen. Gemeinsam mit den Kommunen sollen individuelle Lösungen entstehen.

Der Integrations- und Gleichstellungsausschuss des Landkreises tagt im Wildeshauser Kreishaus zum nächsten Mal am Dienstag, 30. Juni, 14 Uhr. Welche Ziele mit der Teilnahme an dem Programm verbunden sind, dürfte an diesem Tag unter anderem Thema sein.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen

NWZonline-Newsletter Jeden Nachmittag die wichtigsten regionalen Themen des Tages.

Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich dem Datenschutzhinweis zu. Jeden Nachmittag die wichtigsten regionalen Themen des Tages.

„Der Landkreis Oldenburg hatte sich auf unsere Ausschreibung beworben und wurde dann in einem zweistufigen Auswahlprozess ausgewählt“, so eine Sprecherin der Stiftung. Das Projekt soll Ende Juni starten und voraussichtlich bis zum Ende des kommenden Jahres laufen. Es ist die zweite Phase des Projektes. Während der ersten, die Mitte 2019 zu Ende ging, waren sechs Kommunen unterstützt worden.

1,1 Millionen Euro investiert die Stiftung in diese zweite Projektphase. Eine direkte Förderung in Form von finanzieller Unterstützung erhalten die teilnehmenden Landkreise nicht. Stattdessen sollen sie von der Beratung und Begleitung durch Experten profitieren. Ihnen werden externe Berater an die Seite gestellt, mit denen sie in einem etwa einjährigen Prozess individuelle Konzepte für erfolgreiche Integrationsarbeit vor Ort erarbeiten sollen.

Ebenso sind verschiedene Veranstaltungen Teil des Programms, bei denen sich die Landkreise austauschen und vernetzen können. „Dazu zählen fachliche Workshops, ein Austauschgremium von Landkreisen in ländlichen Räumen und eine Konferenz. Außerdem sollen die Projekterfahrungen und Ergebnisse an die Öffentlichkeit, andere Kommunen und politische Entscheidungsträger weitergetragen werden.“

Die Robert-Bosch-Stiftung engagiert sich auf den Gebieten Gesundheit, Wissenschaft, Bildung, Bürgergesellschaft sowie internationale Verständigung und Kooperation. In diesen Themenbereichen entwickeln die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verschiedene Projekte und führen sie durch. Die Stiftung fördert zudem Initiativen, die zu ihren Zielen passen.

Mehr Infos zum Projekt unter: www.bit.ly/land-zuhause-zukunft