Landkreis /Oldenburg Die junge Generation schreibt nicht mehr gerne, höchstens noch Kurznachrichten und Emojis per Whatsapp? Nun, an der Graf-Anton-Günther-Schule haben in diesem Schuljahr gleich mehrere Sechs- und Siebtklässler an Schreibwettbewerben mitgemacht – und das sehr erfolgreich. Hier drei Beispiele:

• „Gans normal“

Siebtklässlerin Julke Kolb hat eine besondere Geschichte zu erzählen. Ihre Familie und sie machten Urlaub auf der dänischen Insel Samsö. Mit von der Partie war Vibi, eine Gans. Diese stieß zu der Familie als Gänseküken und ist seitdem ein treuer Begleiter der Familie, ein richtiges Familienmitglied.

Julke beschreibt diesen Urlaub in einem eindrucksvollen Reisebericht mit dem Titel „Eine Gans normale Urlaubsreise“. Eingereicht wurde er beim A.-E.-Johann-Wettbewerb. Die gleichnamige Gesellschaft vergibt seit vier Jahren Preise an junge Menschen, die zum Thema Reisen und „Bis ans Ende der Welt“ schreiben. Mehr als 100 Arbeiten – darunter aus der Schweiz, Kamerun und Österreich – gingen bei der Jury ein. Am 27. Oktober fand die Preisverleihung in Hankensbüttel (Landkreis Gifhorn) statt. Julke erzielte den 2. Platz in der Alterskategorie 12 bis 15 Jahre und wurde reich beschenkt. Neben einer Urkunde, einem Pokal, einer gebundenen Ausgabe aller Siegertexte und mehreren Büchern erhielt sie einen Geldpreis.

• Fußballgeschichte(n)

Die Klasse 6e der GAG nahm an einem Schreibwettbewerb teil, den der Fußballbundesligist VfL Wolfsburg seit 2016 gemeinsam mit dem Duden-Verlag in Niedersachsen und Sachsen-Anhalt als Bildungspartner ausrichtet. Die Idee dahinter: Sprachtalente aus den Klassen 3 bis 9 können Texte in fünf Textsortenkategorien (Bericht, Kommentar, Kurzgeschichte, Gedicht, Kreativkategorie) zu den Themen Fußball oder anderen Sportarten einreichen.

In diesem Jahr meldeten sich 89 Schulen mit 117 Klassen und 1487 Schüler an, berichtet Deutschlehrerin Carina Eilts, die die Schreibwettbewerbe am Landkreisgymnasium vermittelt. „Wir haben zwölf Texte rund um das Thema Fußball für den Wettbewerb der Grün-Weißen verfasst“, so Eilts. Es seien Kurzgeschichten über besondere (Fußball-)Ereignisse, Berichte über Stadionbesuche, Fußballkommentare im Stil von Frank Buschmann und „interessante Kreativtexte“ entstanden. Bei so vielen Teilnehmern rechnete sich die 6e nicht unbedingt große Chancen aus. Zur großen Freude aller Beteiligten erzielte die Klasse dann aber den 3. Platz in der Kategorie „Kommentar“ und erhielt vom VfL Wolfsburg eine schöne, gerahmte Urkunde.

Eines steht für die 6e jetzt schon fest: Als zukünftige 7e bleibt sie am Ball und ist im nächsten Jahr wieder mit von der Partie.

• Junge Krimiautoren

Nicht nur Fußball kann spannend sein, Krimis sind es auch. Seit Neuem befinden sich drei junge Krimiautorinnen an der GAG. Sina Hagemann und Marlene Meyer aus dem 7. Jahrgang und Jette Mennerich aus Jahrgang 6 trauten sich und nahmen am Schreibwettbewerb des Kinder- und Jugendbuchverlags MTM (Nonnenhorn am Bodensee) teil. „Wenn Liebe zum Verhängnis wird“ und „Kommissar Kartuschke und ein Fall, der sich gewaschen hat“ – so lauteten die Titel ihrer Geschichten.

Das Ergebnis überzeugte den Verlag derart, dass sie mittlerweile in einem Buch zu finden sind: der Krimisammlung „Die Krimizimmerei“, Band 3 (ISBN: 978-3-86196-866-5; Martina Meier (Hrsg.), Taschenbuch, 334 Seiten, 15,70 Euro).