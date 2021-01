Schulen in der Corona-Krise: FDP im Landkreis fordert „Kümmerer“ für Digitales

Landkreis Die Schulen im Lockdown nicht hängen zu lassen, fordert die FDP-Kreistagsfraktion: „Bei diesem zweiten Lockdown zeigen sich in den Schulen die Versäumnisse der letzten Monate“, beklagt Fraktionschefin Marion Daniel und mahnt in einem Antrag „dringenden Handlungsbedarf“ an. Aus ihrer Sicht fehlen in den Schulen des Landkreises Oldenburg „Kümmerer“ in Person von Digitalassistenten, die dafür sorgen, dass die EDV-Systeme sicher laufen. „Unterrichtszeit darf nicht durch Herstellen der Arbeitsfähigkeit der Tablets verloren gehen“ beschreibt Daniel die Sicht der FDP. Dabei müssten die EDV-Administratoren des Kreismedienzentrums die Schulen unterstützen.

Ein funktionierendes WLAN in allen Bereichen der Schulen müsse als Grundvoraussetzung sichergestellt sein, heißt es in dem Antrag weiter. Für den Hybridunterricht oder komplettes Homeschooling müsse die Ausstattung der Schulen dem Bedarf angepasst werden. Gegebenenfalls sollten Schuletats aufgestockt werden und der Schulträger müsse sich um Fördermittel aus dem Digitalpaket bemühen. „Es muss sichergestellt werden, dass jede Schule die Unterstützung erhält, die benötigt wird“, fordert die FDP abschließend.

