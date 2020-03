So gelingt der Alltag in Quarantäne

Landkreis Als Schutzmaßnahme und um eine zahlenmäßig flache Ansteckungskurve mit dem Coronavirus zu erreichen, werden Menschen auch im Landkreis Oldenburg in häusliche Quarantäne geschickt. Kontakte sollen auf ein Minimum beschränkt werden. Doch wie kann man zu Hause seinen Alltag und sein Verhalten so regeln, dass Männer, Frauen und Kinder dies gut physisch und psychisch überstehen? Der Landesverband Niedersachsen des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) gibt hierzu folgende Tipps:

• Sorgen Sie zu Hause für einen geregelten Alltag und geben Sie ihm Struktur.

• Falls Sie im Homeoffice arbeiten, trennen Sie den Ar­beitsplatz vom Privatleben – wenn möglich auch räumlich.

• Legen Sie feste Zeiten für Arbeit (Erwachsene) und schulisches Lernen (Kinder) fest.

• Bestimmen Sie fixe Zeitpunkte, an denen die Familie – sofern alle gesund sind – sich zur gemeinsam Mahlzeit trifft.

• Sorgen Sie für Privatsphäre für jedes Familienmitglied.

• Organisieren Sie Erholungsmomente für alle, die mit Übungen, Spiele spielen, lesen, fernsehen oder ähnlichem gefüllt sind.

• Versuchen Sie sich auch in den eigenen Räumen sportlich zu betätigen, so mit Gymnastik- oder Kraftübungen.

• Minimieren Sie Ihre sozialen Kontakte nach draußen und verabreden Sie sich stattdessen zum Telefonieren, Mailen oder Skypen.

• Nutzen Sie auch die digitalen Geräte, falls Sie psychologische Unterstützung benötigen.

• Achten Sie aufeinander und kontaktieren Sie ärztliche Hilfe per Telefon oder Notruf (112 im Notfall oder ärztlicher Bereitschaftsdienst 116117), wenn es bei einem Familienmitglied zu gesundheitlichen Problemen kommt.

• Sorgen Sie für regelmäßige Belüftung der Räume und reinigen Sie Ihr Zuhause gründlich nach Ablauf der Quarantäne.