Frage: Laut Bundesverband Musikunterricht mangelt es in vielen Schulen an qualifizierten Musiklehrern. Wie ist die Situation am Gymnasium Ganderkesee?

Richter: Wir haben zurzeit neun ausgebildete Musiklehrkräfte. Damit ist das Gymnasium gut ausgestattet und es kommt nicht zu Unterrichtsausfällen.

Frage: Das Gymnasium Ganderkesee hat ein eigenes Musikprofil und die Bläserklassen in den Jahrgängen fünf und sechs. Erfordert dies einen höheren personellen Aufwand?

Richter: Die Bläserklassen und die Klassen des Musikprofils benötigen mehr Lehrerstunden als die „normalen“ Klassen. Aber auch das lässt sich mit den vorhandenen Lehrkräften gut abdecken.

Frage: Nach Verbandsangaben ist es besonders in den Grundschulen um den Musikunterricht schlecht bestellt. Spüren Sie das am Gymnasium bei den Fünftklässlern, die neu an die Schule kommen?

Richter: Nein. Gleichbleibend können wir für alle Fünftklässler davon ausgehen, dass sie die C-Dur-Tonleiter kennen, sich mit Mozart beschäftigt haben und gewohnt sind zu singen. Wir haben sogar den Eindruck, dass wieder zunehmend gesungen wird. Darüber hinaus gibt es immer einige, die aus dem privaten Musikunterricht besondere Kenntnisse und Kompetenzen mitbringen.

Frage: Gehen diese Schüler dann auch in die Musikprofil-Klassen? Ist das Interesse daran ungebrochen?

Richter: Bei der Anwahl von Bläserklasse und Musikprofil hatten wir immer schon starke Schwankungen. Wir beobachten zudem eine abnehmende Bereitschaft, sich längerfristig zu etwas zu verpflichten. Unterm Strich gibt es aber seit Einrichtung des Musikprofils in jedem Jahrgang ein m-Klasse. Auch in der Oberstufe wird Musik bei uns nach wie vor als Leistungs- und Prüfungsfach angeboten, die Schülerinnen und Schüler kommen aus dem Musikprofil, aber auch aus anderen Klassen.

Frage: Wie würden Sie – kurz zusammengefasst – die Bedeutung des Musikunterrichts für die Bildung und die Entwicklung junger Menschen beschreiben?

Richter: Musik ist wichtig für die Bildung und Entwicklung junger Menschen, Musik ist ein Kulturgut und eine Ausdrucksform, die auf der ganzen Welt und zu allen Zeiten Verbindungen schafft und die Menschen bereichert! Daher freuen wir uns über alle Schülerinnen und Schüler, für die Musik eine besondere Bedeutung hat.