Neerstedt 30 Angebote von Vereinen und Einrichtungen bietet die Freiwilligenagentur „Misch mit“ allein in der Gemeinde Dötlingen. Derzeit werden neben Wildeshausen und Dötlingen auch Hatten, Harpstedt und Großenkneten über die Freiwilligenagentur in einem Projekt betreut. Das bestätigte Thorben Kienert, Leiter der Agentur mit Sitz in Wildeshausen.

Er besuchte jetzt den Braaklander Hof am Rande Neerstedts. Seit fast 20 Jahren betreiben dort Silke und Jürgen Diers in familiärer Atmosphäre den Hof. Gezüchtet und aufgezogen werden hier Pferde. Ein Pensionsstall ist angeschlossen. Hier hat auch der Braaklander Reitclub sein Domizil. Reitunterricht und eine Pony-Schule sorgen für viel Arbeit.

Für Silke Diers war dies der Ansatzpunkt, zusammen mit der Freiwilligenagentur nach helfenden Händen Ausschau zu halten. Besonders in der Ponyschule mit vier Gruppen à acht Kindern ist der Arbeitsaufwand groß. „Wenn man sich um acht Kinder ab einem Alter von vier Jahren kümmert, sind zwei Hände einfach zu wenig, denn die Ponys müssen vorbereitet und auch die Bodenarbeit mit Aufbau von Hindernissen erledigt werden“, sagte Diers.

Im Frühjahr fand Kienert die passende Bewerbung auf die ehrenamtliche Stelle auf dem Hof der Familie Diers. Alexandra Heinze (47) aus Wildeshausen suchte nach längerem Krankenstand wieder den Anschluss an die Gesellschaft. „Außerdem habe ich schon einmal ein eigenes Pferde besessen. Für mich waren das Ehrenamt und damit auch der Kontakt zu den Kindern und den Pferden sehr interessant“, erklärte die Wildeshauserin.

In ihrem alten Beruf als Krankenschwester kann sie aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr arbeiten. Daraus ergab sich eine berufliche Neuausrichtung mit Schwerpunkt im sozialen Bereich. Zweimal in der Woche half Alexandra in den Ponyschulgruppen, auch um ein Stück soziale Kompetenz zu erreichen. Über „Misch mit“ wurden alle erforderlichen Schritte vorgenommen. Mittlerweile ist Heinze einmal in der Woche helfend auf dem Hof. Sie nimmt nun selber wieder Reitunterricht.

Und auch die berufliche Neuausrichtung ist ein Stück vorangekommen. „Ich werde eine Umschulung zur Augenoptikerin machen. Dabei kommt mir meine frühere Ausbildung mit der Anatomie des menschlichen Körpers ein Stück zugute. Dennoch bin ich sehr dankbar, dass ich hier so gut aufgenommen wurde und ich wieder ausgeglichen und entspannt nach den Unterrichtsstunden nach Hause komme. Das soll auf jeden Fall für mich auch ein Stück Hobby bleiben.“

Wie Thorben Kienert erklärte, sind zurzeit über zehn Ehrenamtliche in der Gemeinde vermittelt worden.