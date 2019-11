Neerstedt Schule und Umwelt – das geht nicht erst seit Greta Thunberg und der Fridays-For-Future-Bewegung zusammen. Die Grundschule Neerstedt zum Beispiel ist jüngst erneut mit dem Titel „Umweltschule in Europa/ Internationale Nachhaltigkeitsschule“ ausgezeichnet worden. Dabei handelt es sich um ein Projekt der Vereinten Nationen. Im Zweijahresrhythmus können sich Schulen dafür bewerben, indem sie Konzepte entwickeln, um die Umweltverträglichkeit ihrer Schule zu verbessern. Setzen sie diese um, dürfen sie den Titel weiter führen.

Die Grundschule Neerstedt beteiligt sich seit 2007 an dem Projekt – jedes Mal mit Erfolg. Mitglieder der Dötlinger Ratsfraktion und der Kreistagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen wollten von Schulleiterin Andrea Selke erfahren, was ihre Schule für nachhaltige Bildung unternimmt.

In der Projektperiode 2017-2019 etwa haben die Kinder der Neerstedter Grundschule den Schulteich und das Insektenhotel erneuert sowie Nisthilfen für Vögel gebaut. Um Müllvermeidung geht es beim Spielzeugflohmarkt, den die Schülerinnen und Schüler regelmäßig in Eigenregie veranstalten: Alle bringen Spielsachen mit, mit denen sie selbst nicht mehr spielen, und verkaufen sie im Sinne der Nachhaltigkeit für wenig Geld an andere Kinder. Den gesamten Erlös spendet die Schule an eine gemeinnützige Einrichtung, die vom Schülerrat bestimmt wird. „Das ist immer der Renner. Der Spielzeugflohmarkt ist fest im Schulprogramm verankert“, sagt Andrea Selke.

Fest im Unterricht verankert ist das gesamte Projekt: Um Umweltschule zu bleiben, gibt es zwar Aktionen wie Flohmarkt oder Nistkästen. Die Themen Umwelt und Nachhaltigkeit haben aber auch einen großen Einfluss auf den Unterricht insgesamt und von dort auch den erwünschten Einfluss auf die Kinder: „Es bleibt schon etwas bei ihnen hängen“, sagt Andrea Selke, „sie achten zum Beispiel darauf, dass die Heizung nicht läuft, das Licht aus oder das Fenster zu ist, wenn keiner im Klassenzimmer ist.“

Für die Projekte arbeitet die Schule eng mit dem Regionalen Umweltbildungszentrum (RUZ) in Huntlosen zusammen.

Extra Stellen gibt es für das Engagement allerdings nicht. Die Lehrkräfte tun dies freiwillig und zusätzlich. „Grundschulkinder lassen sich gut begeistern und motivieren“, sagt die Schulleiterin. Als „schöne Anerkennung“ bezeichnet sie die Flagge, die die Schule nach jeder erfolgreichen Projektphase erhält. „Die gibt uns immer neuen Schwung, uns wieder zu bewerben“, sagt Selke. Nächste Woche wird die neue Flagge gehisst, die Bewerbung für die neue Projektphase ist schon raus. Eines fände Selke noch schön: Wenn es für das Engagement für Umwelt und Nachhaltigkeit auch noch politische Anerkennung gäbe, zum Beispiel in Form einer Bundesfreiwilligendienststelle. Ein Vorschlag, der zumindest bei den Grünen schon mal Anklang gefunden hat.