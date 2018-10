Oldenburg Ein bisschen nervös waren die fünf Waldschul-Schüler am Donnerstagmorgen schon, als sie die Drehtür in der Peterstraße passierten. Für Rahele (14), Marina (12), René (13), Pia (12) und Michael (13) war es das erste Mal, dass sie so nah dran waren an dem Ort, an dem die Zeitung entsteht – und noch so viel mehr. Die Schüler waren von Emily Zimmermann vom NWZ-Youtube-Kanal „Sach an“ ausgewählt worden und sind die neuen Schulreporter. Künftig werden sie also per Youtube oder auch Instagram aus ihrem Schulleben berichten und gemeinsam mit Emily Projekte umsetzen.

Einführungstag im Medienhaus

Für den Infotag am Donnerstag hatte Emily ihre baldigen Helferlein samt ihrer Lehrerin Sarah Schellmann ins Pressehaus der NWZ nach Oldenburg eingeladen, um ihnen die wichtigsten journalistischen Grundlagen bei der Erstellung von Youtube-Videos oder Zeitungsartikeln zu erklären. Ulrich Schönborn, Mitglied der Chefredaktion, sprach die einführenden Worte und wollte als erstes von den Siebt- und Achtklässlern wissen: „Nutzt irgendjemand von euch die Zeitung? Welche Medien verwendet ihr sonst am liebsten?“ Bei einigen der Schüler haben Eltern oder Großeltern die gedruckte Zeitung abonniert. „Meine Eltern lesen meistens auf nwzonline.de“, wusste Michael zu berichten. Und auch die Schüler selbst gaben an, regelmäßig auf die Homepage der Nordwestzeitung zu schauen.

Digitale Medien

Die Waldschule in Sandkrug ist dafür bekannt, dass sie im Unterricht digitale Medien integriert. Die Rektorin Silke Müller steht dem digitalen Lernen aufgeschlossen gegenüber. Daher wissen die Schulreporter auch schon gut Bescheid über Themen wie Bildrechte, technische Voraussetzungen für die Nutzung von Smartphone und IPad und Persönlichkeitsrechte. „In der Schule haben wir das Fach Digitalkunde“, erzählte René. Auch deshalb sind die Kids schon sensibilisiert. Ulrich Schönborn war begeistert von den Vorkenntnissen der Schulreporter und ergänzt: „Wichtig ist besonders im Internet, dass man sich bewusst macht: Woher kommen die Informationen und welche Interessen stecken dahinter, wenn Nachrichten veröffentlicht werden?“ Er plädierte dafür, immer genau zu überlegen, welche Daten die Schulreporter von sich selbst öffentlich machen. „Denn, wenn einmal etwas im Internet ist, lässt es sich schwer wieder einfangen.“

Besuch in der Redaktionskonferenz

Nach einer Vorstellungsrunde der Jugendlichen kamen Emily schon die ersten Themenideen: Stand-Up-Paddling, Reiten und Handballspielen stehen nämlich auf der Liste der Hobbys der Schulreporter. „Da fällt uns doch sicher einiges ein“, fand auch Chelsy Hass, Volontärin der NWZ. Sie gab den Schülern einen kurzen Einblick in die Ausbildung zum Redakteur und den Arbeitsalltag in einer Lokalredaktion.

„Ich freue mich sehr auf die kommende Zeit mit euch und finde es super, euch jetzt in meinem Team zu haben“, wandte sich Emily zum Schluss der Einführung noch einmal an die fünf neuen Kollegen. Die waren aber schon mit Stift und Papier in Richtung Chefredaktion unterwegs: „Die Mittagskonferenz geht gleich los, da müssen wir doch pünktlich kommen.“