Ferienpass In Dötlingen: Im Tiergehege ist Nähe erlaubt

Ostrittrum Sommerzeit ist Ferienpass-Zeit: Das lässt sich auch für die Gemeinde Dötlingen sagen. Allerdings musste wegen der Corona-Krise umgeplant werden: Durch die Auflagen, die die Ausbreitung des Virus verhindern sollen, organisiert die Evangelische Jugend in diesem Jahr 28 statt der sonst mehr als 50 Angebote. Dass der Pass trotzdem gut angenommen wird, zeigte der jüngste Ausflug in den Wild- und Freizeitpark Ostrittrum.

Fragen über Tiere

20 Kinder im Alter zwischen sechs und zwölf Jahren haben sich dort auf Parkrallye begeben: Wie wird der Uhu in der Fachsprache der Vogelkundler genannt? Diese und andere Fragen versuchten die Teilnehmer zu beantworten, berichtet Claudia Hurka-Pülsch. „Angeboten wurde dieser Ausflug von der Kinderkirche Dötlingen im Rahmen des Ferienpasses“, erzählt die Pastorin. Wegen der Corona-Auflagen konnten Kinder und Betreuer nicht in großen Gruppen die Rallye durchführen. „Da mir ein großes Team zur Seite stand, konnten die Kinder in Zweier- und Dreiergruppen den Park erkunden.“

Im Streichelzoo

Die beiden Spielplätze sowie der Streichelzoo und auch die Märchenfiguren hätten sich großer Beliebtheit erfreut. „Besonders die herumtollende Fischotter-Familie und auch die Berberaffen zogen die Kinder in den Bann“, erzählt Hurka-Pülsch von den „Lieblingstieren“ der Kinder.

Und auch wenn sonst Abstandsregeln gelten: Im Ziegengehege konnten zum Beispiel Emma-Lou und Johanna den Tieren ganz nah kommen. Gelernt haben die Kinder auch etwas: unter anderem, dass der Uhu in der Fachsprache „Bubo bubo“ genannt wird...