Platz für neue Kita an der Weizenstraße

Zwei Kindergarten- und eine Krippengruppe sollen im eingeschossigen Neubau einer Kindertagesstätte an der Weizenstraße in Wildeshausen nach der Fertigstellung Ende des Jahres Platz finden. Am Dienstag erfolgte der offizielle „Spatenstich“. Seitdem regieren Bagger, Raupe und Ladefahrzeuge auf dem rund 3100 Quadratmeter großem Areal. Nach dem zuletzt vor etwa zehn Jahren eingeweihten Stadtkindergarten „Pusteblume“ entsteht damit nun wieder eine neue Tagesstätte in der Kreisstadt Wildeshausen. Veranschlagte Baukosten: rund zwei Millionen Euro. Das großzügige Gelände soll mit einem Wendehammer erschlossen werden. Durch die neuen Baugebiete im Stadtwesten gibt es bereits jetzt Nachfrage nach Betreuungsplätzen. Deshalb ist auch eine Erweiterungsfläche für Räume von zwei weiteren Kita-Gruppen vor Ort eingeplant. Regenauffangbecken und großzügige Außenanlagen für Spielflächen und mehr sind ebenfalls vorgesehen.

