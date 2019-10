Realschüler spenden 3700 Euro für die Umwelt

Die Schülerinnen und Schüler der Realschule Wildeshausen haben 3700 Euro für die Umwelt gespendet. 700 Euro wurden am Mittwoch an den Naturschutzbund (Nabu) Wildeshausen-Dötlingen übergeben, 3000 Euro an die Aktionsgemeinschaft für Natur und Umwelt, Robin Wood. Das Geld war während der Projekttage Ende Juni zusammengekommen. Das Motto: „Willkommen in der (Um-)Welt der Realschule“. 3000 Euro sammelten die Kinder und Jugendlichen beim Triathlon, 700 Euro durch den Verkauf von Keksen und anderen Leckereien. Bei der Spendenübergabe vertreten waren (von links) Rektor Jan Pössel, Wolfgang Pohl (Nabu), Schüler Jorden Geerken, Schülerin Nele Melzer, Lehrer Christian Langfermann, Schülerin Ewelina Wieczorek, Lehrer Thorsten Plogmann und Christiane Weitzel (Robin Wood). Nabu-Mitglieder hatten während der Projekttage mit Schülern ein Insektenhotel gebaut. Der Nabu will das gespendete Geld zum Teil wieder in die Realschule investieren. Was Robin Wood treibt, können die Schüler einem Magazin lesen, das Christiane Weitzel mitbrachte und das an die Schüler verteilt wurde. Robin Wood macht mit spektakulären Aktionen auf Missstände aufmerksam. Der Verein kümmert sich um die Themen Wald- und Klimaschutz sowie Verkehrs- und Energiewende.BILD: