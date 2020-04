Corona-Krise: Auf Schulhof in Sandkrug gilt die Maskenpflicht

Sandkrug „Mit Abstand die Besten“ und „Frau Schrader greift durch“: Die Waldschule zeigt mit zwei aktuellen Videos zum richtigen Verhalten in der Corona-Krise, dass sich auch schwierige Zeiten mit Humor bewältigen lassen. Zu sehen gibt es die Streifen mit beachtlicher schauspielerischer Leistung auf der Homepage der Schule.

Ernst im Ton wird es dann allerdings bei den Verhaltensregeln, die Schulleiterin Silke Müller als Elternbrief verschickt hat. „Sobald das Schulgelände und das Schulgebäude betreten werden, besteht die Verpflichtung zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes bis zum Einnehmen des Sitzplatzes im Unterrichtsraum“, heißt es dort.

Während des Unterrichts kann bei Einhalten des Sicherheitsabstandes der Schutz abgenommen werden. In den Pausen muss er allerdings – es reichen selbst genähte Masken oder ein dicht gewebtes Halstuch – wieder verpflichtend von Schülern und Lehrkräften angelegt werden.

Festgelegt werden auch die Laufwege, Pausenbereiche sowie die Nutzung der Toiletten. Auf die Wahrung der Abstandsregeln (1,50 m Minimum) sei zu jedem Zeitpunkt zu achten, auch morgens auf dem Schulweg und mittags auf dem Nachhauseweg und an den Bushaltestellen, so die Rektorin.

Erwartet werden am Montag erst einmal nur die sieben aktuellen Abschlussklassen (sechs 10. und eine 9.). Allerdings nicht in voller Besetzung, unterrichtet wird immer nur eine Hälfte der Schüler, während die andere Hälfte zu Hause lernt. Das Homeschooling konzentriert sich auf zwei Fächer pro Tag plus eine Online-Sprechstunde für die individuelle Förderung.

Verteilt werden nicht nur die Schüler, sondern wird auch der Unterricht – auf insgesamt 14 Räume. Die Überlegung dahinter: So bleibt den Reinigungskräften immer ausreichend Zeit für eine gründliche Desinfektion. Inhaltlich liegt der Schwerpunkt auf den Prüfungsvorbereitungen. Denn die Termine rücken immer näher: 20. Mai Deutsch, 26. Mai Englisch und 28. Mai Mathematik.

Das Sekretariat ist für Besucher geschlossen. Anfragen können auf dem Anrufbeantworter hinterlassen, Telefon 04481 1598, oder an schrader@waldschule-hatten.de gemailt werden.

Nicht alles läuft in dieser ungewöhnlichen Zeit sofort glatt: Das Homeschooling, so ist zu hören, hatte mit Anlaufschwierigkeiten zu kämpfen, weil alle niedersächsischen Schulen auf das iServ-System zugreifen. Die Gemeinde hat ihrerseits kurzfristig den Kauf eines neuen Schulservers (7000 Euro) in die Wege geleitet, um die Leistungsfähigkeit zu erhöhen.

Infos und Videos unter www.wsh-hatten.de