Corona-Krise: „Mit einer gewissen Gelassenheit Aufgaben anpacken“

Sandkrug Die Waldschule Hatten erwartet am Montag, 27. April, nach längerer Zwangspause die ersten Schüler zurück. Entsprechend der am Donnerstag veröffentlichten Vorgaben des Kultusministeriums werden die 10. Realschulklassen und die 9. Hauptschulklasse den Anfang machen – in jeweils halber Klassenstärke bereiten sie sich dann auf die Prüfungen in Mathematik, Englisch und Deutsch vor.

Zeitgleich wird für die andere Hälfte der Schüler ein digitales Klassenzimmer eingerichtet. Tageweise solle zwischen Online-Lernformen und dem klassischen Unterricht in der Schule gewechselt werden, so Rektorin Silke Müller zur NWZ. Anders sei an einen sicheren Unterricht bei Klassenstärken von 25 bis 30 Schülern und Klassenzimmergrößen von etwa 65 Quadratmetern nicht zu denken.

Der online geführte Unterricht klappe bislang gut, so der Eindruck der Leiterin von Hattens einziger weiterführender Schule. Bis auf wenige Ausnahmen gebe es an der Motivation der Schüler nichts zu bemängeln. Kommuniziert werde per Facetime, Zoom, Skype und ähnlicher Kanäle. Der Waldschule kommt es in diesem Zusammenhang entgegen, dass sie seit vielen Jahren mit ihren iPad-Klassen mit digitalen Unterrichtsformen und Techniken vertraut ist. Selbst digitale Elternabend haben kürzlich erfolgreich Premiere gefeiert.

„Dennoch ist die persönliche Nähe, der soziale Kontakt mit ihren Lehrern, extrem wichtig für die Kids“, ist die Schulleiterin überzeugt. Die Hausmeister bereiten die Klassenzimmer entsprechend vor: das heißt, es gibt nur noch die Hälfte der Stühle, Tische werden auseinandergezogen.

Voraussichtlich ab dem 18. Mai können die Schülerinnen und Schüler des Jahrganges 9 (eventuell auch 8) zurückkehren. Die eine Klassenhälfte hat dann im Wechsel mit der anderen eine Woche Präsenzunterricht in der Schule, in der anderen Woche Homeschooling. „Weitere Schritte sind noch nicht festgelegt, geplant ist eine schrittweise Rückkehr der jeweils nächsttieferen Jahrgänge“, so die Schulleiterin, voraussichtlich wäre man dann Mitte Juni wieder komplett. Grundsätzlich gilt: Der bisherige Stundenplan der Klassen und Lehrkräfte ist nun wieder Grundlage des täglichen Unterrichtes. Alle Fächer der Stundentafel in der jeweiligen Klasse sollen im Homeschooling unterrichtet werden (auch Wahlpflichtkurse).

„Wir haben uns von vorneherein vorgenommen, mit einer gewissen Gelassenheit die Aufgaben anzupacken“, beschreibt Silke Müller den Ansatz der Waldschule. Man müsse einfach akzeptieren, dass in einer Ausnahmesituation wie der aktuellen es keine „100-prozentigen Lösungen“ geben werde.