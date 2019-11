Sandkrug Weihnachten kommt bekanntlich immer so plötzlich. Nun, die Mädchen und Jungen der Waldschule wird das in diesem Jahr nicht überraschen. Ein Teil von ihnen hat bereits Anfang November begonnen, Geschenke zu verpacken.

Die bunte Aktion hat einen ernsten Hintergrund. Die in Geschenkpapier eingewickelten Kartons sind für den sogenannten Weihnachtspäckchenkonvoi bestimmt, eine gemeinsame Aktion des Round Table Deutschland mit seinen Ablegern Ladies Circle, Tangent Club und Old Tablers. Das Ziel der Aktion, die durch eine gemeinnützige GmbH getragen wird, ist Osteuropa. Der Weihnachtskonvoi bringt dorthin Geschenke für bedürftige Kinder in besonders entlegenen und ländlichen Gegenden. „Dabei steht ein Grundgedanke im Mittelpunkt: Kinder helfen Kindern“, sagt Markus Quathamer.

Der Rotarier wird in diesem Jahr wieder mit dem Konvoi gen Osten fahren. Nach der Ukraine (2017) und Rumänien (2018) ist in diesem Jahr wieder die Ukraine an der Reihe. „Mit dem Zoll in Osteuropa ist es nicht immer ganz einfach“, erzählt Quathamer. Der schaue sich die Fracht gerne genauer an, deshalb sei es umso wichtiger, dass sich jeder, der die Aktion mit eigenen Päckchen unterstützen möchte, an bewährte Tipps orientiert (siehe Infobox).

Was in die Päckchen darf – und was nicht Geeignet:

• Neuwertiges, gut haltbar und kindgerecht

• Spielsachen, Würfel- und Kartenspiele, Aufkleber, Jo-Jos, Kuscheltiere, Spielzeugautos, Bälle

• Musikinstrumente

• Neue Kinderkleidung, z. B. Mützen, Handschuhe, Schals, Sportsachen

• Mal- und Schreibutensilien

• Hygieneartikel, z. B. Zahnpasta, -bürsten und Waschzeug

• Kalender, Alben, Süßigkeiten Ungeeignet:

• Deutschsprachige Bücher

• Spielzeug mit Elektroantrieb bzw. Batterien

• Gebrauchte, alte Kleidung Mehr Tipps unter www.weihnachtspaeckchenkonvoi.de

Der Kontakt zur Waldschule ist über die derzeit laufende Baumaßnahme entstanden. Markus Quathamer ist geschäftsführender Gesellschafter des Unternehmens aus Bad Zwischenahn, das derzeit mit dem Neubau des Vorplatzes und des Buswendeplatzes befasst ist. Da gibt es regelmäßige Baubesprechungen. „Aus der engen Zusammenarbeit zwischen uns ist die Idee entstanden, dass die Schulgemeinschaft den guten Zweck unterstützt“, sagt Schulleiterin Silke Müller.

Die Klasse 5e hat dabei schulintern die Nase ganz vorn. Stolz präsentierten die jüngsten Waldschüler am Mittwoch ihre Päckchen. Mitmachen können nicht nur Schüler, sondern jeder, der möchte. Abgabeschluss ist der Freitag, 15. November. Die Päckchen können wochentags zwischen 7.30 bis 15 Uhr im Schulsekretariat oder bei der Schulleitung abgegeben werden.