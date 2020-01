Sandkrug Sie haben Interesse an einem Angebot der Volkshochschule Hatten/Wardenburg, aber der Weg nach Wardenburg war Ihnen bislang zu weit? In Sandkrug, Bahnhofsallee 1, sitzt nun eine Bildungsmanagerin vor Ort, die nicht nur spontane Besucher beraten, sondern auch Einstufungstests bei Fremdsprachen vornehmen kann. Hendrikje Ziemann ist ihr Name und sie ist jeweils von 8 bis 13 Uhr für Kundinnen und Kunden da. „Einen Standort, der näher an Kirchhatten liegt, hielten wir für sinnvoll“, sagt sie. Sandkrug läge da prima in der Mitte und sei gut erreichbar, „auch wegen des Bahnhofs“.

Mit Gilberto Gauche hat die Volkshochschule einen Dozenten gewonnen, der Englisch und Portugiesisch unterrichtet. Ebenfalls einen Portugiesisch-Grundkursus bietet die neue Dozentin Gabriela Stahlhauer an. Erstmals können Interessierte zudem ihre Niederländisch-Kenntnisse in einem Bildungsurlaub verbessern. Weitere Infos über das Programm an den Standorten Wardenburg und Hatten auch online unter